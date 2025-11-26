Flamengo 'adia' título, mas empate com Atlético-MG traz boas notícias

O Flamengo não conseguiu confirmar o título do Brasileirão ao empatar por 1 a 1 com o Atlético-MG na última terça-feira (25), mas deixou a Arena MRV com boas notícias pensando na final da Libertadores. A equipe enfrenta o Palmeiras no próximo sábado (29), no Estádio Monumental de Lima, no Peru, pela decisão continental.

Apesar de ter poupado jogadores na escalação inicial, Filipe Luís optou por acionar nomes importantes no segundo tempo da partida por estar perdendo por 1 a 0. Assim, Bruno Henrique, Jorginho e Arrascaeta entraram em campo logo nos primeiros minutos após o intervalo. O elenco rubro-negro, contudo, não tem novos problemas físicos para o duelo com o Alviverde.

Na entrevista coletiva após o empate com o Galo, o técnico do Flamengo elogiou a postura dos jogadores e a entrega nos minutos em que estiveram em campo.

— Empatamos o jogo no final, não foi suficiente para vencer, mas, pelo menos, vi essa entrega, esse esforço dos meus jogadores e uma boa atuação — declarou Filipe Luís.

Com a derrota do Palmeiras para o Grêmio, o Flamengo precisa apenas vencer o Ceará na próxima quarta-feira (3) para confirmar o título do Brasileirão. Outra boa notícia é que nenhum dos jogadores pendurados foi punido com cartão amarelo diante do Atlético-MG, e o Rubro-Negro não terá suspensos para a "final" do Campeonato Brasileiro.

