CEO do Fortaleza admite erro em venda de Júnior Santos: ‘Não queria’

CEO do Fortaleza, Marcelo Paz admitiu um "arrependimento grande" ao ter vendido o atacante Júnior Santos para o Botafogo, há dois anos. O dirigente tem sido cobrado pelo mau momento do Leão do Pici e citou a negociação do atleta como exemplo para lidar com a pressão externa.

- Às vezes, o tempo do torcedor é diferente do nosso (diretoria). 'Tira fulano', 'Demite fulano'. Aí o 'fulano' vai lá e resolve. Júnior Santos? Pense no arrependimento que eu tenho de ter liberado o Júnior Santos. Ô arrependimento grande! Não queria que ele saísse. De jeito nenhum - afirmou Paz em entrevista coletiva na terça-feira (4).

Júnior Santos fez 20 gols pelo Botafogo em 2024. (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Júnior Santos, que teve duas passagens pelo Fortaleza, foi vendido por apenas 200 mil dólares (R$ 1 milhão, na cotação da época) ao Fogão, em março de 2023. O próprio time cearense pagou mais caro por ele: 700 mil dólares (R$ 3,6 milhões), dois meses antes, para tirá-lo do Sanfrecce Hiroshima, do Japão.

Júnior Santos foi campeão brasileiro e da Libertadores no ano passado pelo Botafogo. Na Liberta, foi artilheiro, com 10 gols, e marcou na final contra o Atlético-MG. Entre 2022 e 2024, o atacante marcou 28 gols e deu nove assistências em 115 partidas.

No começo deste ano, ele foi vendido ao Galo por 8 milhões de dólares (R$ 48 milhões).

Passagem discreta no Fortaleza

Pelo Fortaleza, Júnior Santos jogou a primeira vez em 2019. Na época, emprestado pelo Ituano, ele fez 10 gols em 27 partidas. Na segunda passagem, em 2023, ele deu uma assistência em oito jogos.

continua após a publicidade

- O cara era vaiado no aquecimento. No aquecimento. E está aí, vendido por oito milhões, finalista e campeão da Libertadores, fazendo gol, artilheiro da competição. E a gente naquele momento se precipitou, tomou a decisão errada, vendeu barato. Então, quando um atleta erra um lance, ele pode comprometer uma partida. Quando o dirigente erra um movimento, ele pode comprometer um orçamento pesadíssimo. Então a gente tem que ter muito cuidado quando vai fazer qualquer avaliação - completou.

Mau momento do Fortaleza

Em 2025, o Fortaleza tem seis vitórias, um empate e três derrotas, entre Campeonato Cearense e Copa do Nordeste. O time tricolor vive um jejum de quatro jogos sem vencer, com revezes para os rivais Ceará e Vitória em casa.

No estadual, a equipe empatou com o Ferroviário em 0 a 0 pelo jogo de ida da semifinal. No torneio regional, é o terceiro colocado do grupo A - quatro se classificam.

- Quando o período é ruim, as teorias se ampliam. Futebol é um esporte complexo em que se buscam respostas simples. Ah, a culpa é do CEO, do treinador, do jogador. O que está acontecendo é uma questão técnica. Técnica. O time não está rendendo o que é para render - finalizou Paz.