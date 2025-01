Com venda de Júnior Santos, Botafogo bate recorde no mercado da bola

Até o momento, o Botafogo já oficializou 13 saídas da equipe campeã da Libertadores e do Brasileirão 2024, entre elas está a do artilheiro da competição continental. O Atlético-MG acertou a compra de Júnior Santos junto ao clube carioca em valores recordes no futebol brasileiro. Apesar de ter pegado a diretoria de surpresa, a proposta pelo atacante foi considerada irrecusável.

O jogador deve se apresentar em Minas Gerais nos próximos dias para realizar exames e assinar o contrato, que inclui um aumento de salário. O clube carioca acertou a venda por US$ 8 milhões, cerca R$ 48 milhões na atual cotação, em um contrato por quatro temporadas. Os últimos detalhes estão sendo ajustados para concretizar a compra de 100% dos direitos econômicos que pertencem ao Alvinegro carioca.

Júnior Santos foi comprado pelo Botafogo em 2023, por cerca de US$ 200 mil (cerca de R$ 1 milhão), vindo do Fortaleza. Agora, a proposta do Atlético pelo jogador de 31 anos é considerada 40 vezes maior que o valor pago inicialmente pelo Glorioso há dois anos. Assim, considerando o quanto pagou, o Alvinegro deve ter um lucro de aproximadamente 3.900% com o atacante.

Além disso, a transferência do atacante se tornou a maior transação de um jogador acima dos 30 anos no futebol brasileiro, com uma diferença que chega quase ao dobro do valor do segundo colocado. Agora, ele ultrapassa a venda do meia Rodriguinho, em 2019, do Pyramids, do Egito, para o Cruzeiro por R$26,3 milhões também aos 30 anos.

A lista também conta com Luís Fabiano, transferido do Sevilla para o São Paulo, em 2011, por R$17,6 milhões, aos 30 anos; Rafael Sóbis, aos 31 anos vendido do Tigres-MEX para o Cruzeiro em 2016 por R$16,4 milhões. O goleiro Santos completa o top-5, quando deixou o Athletico-PR pelo Flamengo, aos 32 anos, por R$15,5 milhões.

O jogador só foi se firmar na equipe titular no início de 2024, quando caiu nas graças da torcida. Apesar de ter sofrido contusões que o tiraram dos gramados por cerca de cinco meses no ano passado, o atacante terminou 2024 como artilheiro da Libertadores, com 10 gols, e do Botafogo, com 20 gols, além de quatro assistências, em 50 jogos.