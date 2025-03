Retrospecto contra amazonenses é mais um trunfo para o Atlético-MG

O Atlético-MG enfrenta o Manaus, nesta quarta-feira (5), às 19h30, no Mineirão, pela segunda fase da Copa do Brasil, e tem o retrospecto contra adversários amazonenses como mais um trunfo para se classificar para a próxima etapa da competição. O confronto será decidido em jogo único e, em caso de empate no tempo normal, o classificado será conhecido na disputa de pênaltis. Essa será a primeira vez que Atlético-MG e Manaus se enfrentam.

Na primeira fase, o Atlético-MG eliminou o Tocantinópolis com vitória por 2 a 0, em Tocantinópolis (TO), em 18 de fevereiro, enquanto o Manaus passou pelo Independência (AC), vencendo nos pênaltis por 4 a 2, após empate por 1 a 1, na Arena da Floresta, em Rio Branco.

Na primeira fase da Copa do Brasil, o Atlético-MG, do atacante Cuello, passou pelo Tocantinópolis (Foto: Pedro Souza/Atlético-MG)

O Galo já enfrentou três clubes do Amazonas na história da Copa do Brasil. E passou facilmente por todos eles. O primeiro adversário amazonense foi o Rio Negro, na segunda fase da edição de 1990. No jogo de ida, o Atlético-MG venceu por 1 a 0, em Manaus. Na partida de volta, no Independência, nova vitória: 2 a 0.

Em 2008, também na segunda fase, o adversário foi o Nacional. No primeiro jogo, em Manaus, houve empate por 2 a 2. Na volta, no Mineirão, o Atlético-MG goleou por 4 a 1. Em 2012, o Galo enfrentou o Penarol, de Itacoatiara (AM), novamente pela segunda fase. Em jogo único, na capital do estado, o Atlético-MG goleou por 5 a 0.

Atlético-MG tem ampla vantagem sobre times do Amazonas na história

Considerando todas as competições e amistosos, o Atlético-MG também tem ampla vantagem sobre clubes amazonenses. Em 27 confrontos, são 20 vitórias, seis empates e apenas uma derrota - para o Nacional, pelo Campeonato Brasileiro de 1986, por 2 a 1 no Estádio Vivaldão, em Manaus. Nos demais 13 jogos contra o Nacional (incluindo os válidos pela Copa do Brasil), são nove vitórias atleticanas e quatro empates.

O Atlético-MG tem ainda três vitórias contra o Fast Club; seis vitórias e um empate contra o Rio Negro (contando os confrontos pela Copa do Brasil); e uma vitória e um empate com o São Raimundo, pela Série B do Brasileiro de 2006.