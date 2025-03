O Botafogo acertou, na última semana, a contratação do técnico português Renato Paiva. Entretanto, anteriormente, o clube carioca buscou outros nomes no mercado, e um deles foi o de Rafa Benítez, que estava no Celta de Vigo, da Espanha. Em entrevista à "Sky Sports", o técnico espanhol admitiu que ficou perto de aceitar a oferta para treinar o Glorioso.

- Sim, ficou perto (de aceitar treinar o Botafogo). Eu tive boas conversas com o dono (John Textor) e o diretor de futebol (Alessandro Brito). Eles me impressionaram porque são muito ambiciosos. Mas era muito longe (de casa) - iniciou o treinador.

Rafa Benítez detalha conversas que teve com o Botafogo para o cargo de treinador (Foto: Reprodução/Twitter)

- Quando você para para analisar os detalhes, minha família está toda aqui. Eu fiquei muito feliz com a abordagem pela forma como eles falaram comigo. Foram muito profissionais e as ideias deles são muito boas - completou o espanhol.

Além de Rafa Benítez, o Botafogo conversou com outros treinadores, como os estrangeiros Hernán Crespo, Vasco Matos e Roberto Mancini, além do brasileiro André Jardine. Entretanto, John Textor, dono da SAF alvinegra, optou por Renato Paiva, ex-técnico do Bahia.