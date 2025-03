Ferroviário e Fortaleza ficam sem gols em semifinal do Cearense

Ferroviário e Fortaleza empataram por 0 a 0, no estádio Presidente Vargas, em jogo de ida das semifinais do Campeonato Cearense 2025, neste sábado de carnaval (1º). O resultado deixa a decisão aberta para o jogo de volta. As equipes criaram oportunidades, incluindo bolas na trave e no travessão, mas não conseguiram converter em gols.

Como foi Ferroviário x Fortaleza?

Durante o primeiro tempo, a partida foi equilibrada. O Ferroviário buscou estabelecer seu ritmo, enquanto o Fortaleza procurou oportunidades para contra-atacar. Breno Lopes, do Fortaleza, acertou o travessão. Por outro lado, o Ferroviário teve uma chance clara de gol numa jogada entre Ciel e Iago Fabrício, impedida pela defesa de Tinga, zagueiro do Fortaleza. O segundo tempo manteve a dinâmica, com o Ferroviário pressionando e o Fortaleza respondendo com jogadas de velocidade. Kervin Andrade, do Fortaleza, teve uma excelente oportunidade, mas não conseguiu marcar.

Quando será o jogo de volta?

O jogo de volta será no próximo sábado (8). Pelo regulamento da competição, classificam-se os times que somarem mais pontos ao fim das duas partidas, e havendo empate no saldo de gols, a decisão vai para os pênaltis. Por isso, em caso de novo empate, a decisão derá nas cobranças, e quem vencer, se garante na decisão. Do outro lado da semifinal, Ceará e Maracanã se enfrentam no ida neste domingo, às 17h (de Brasília), no Castelão.

