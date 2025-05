O Bahia está escalado para a partida decisiva de logo mais contra o Paysandu, pela terceira fase da Copa do Brasil. A bola rola a partir das 19h30 (de Brasília), na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, e o Tricolor tem a vantagem do empate para passar de fase, já que venceu o primeiro jogo por 1 a 0. De olho na classificação, mas sem esquecer os próximos compromissos, Rogério Ceni escalou um time alternativo para preservar os principais jogadores, que sofrem com o cansaço.

Em relação ao Ba-Vi do último domingo, só Marcos Felipe e Jean Lucas seguem no time titular. O meia, inclusive, foi escalado porque está suspenso do jogo deste domingo contra o Grêmio, depois de ser expulso no Ba-Vi. O jovem zagueiro Fredi e o meia Michel Araújo, herói do clássico, aparecem no onze inicial do Bahia contra o Paysandu, assim como o atacante Kayky, que ganha nova oportunidade na escalação titular.

A grande novidade na lista dos 26 atletas relacionados é a volta do meia Vitinho, que transita entre o elenco sub-20 e o profissional.

Por outro lado, o Bahia segue com quatro desfalques para a partida. Santiago Arias está em processo de transição e não vai para o jogo, enquanto Kanu, Rezende e Ademir se recuperam de lesão e ainda não estão à disposição.

Rogério Ceni reúne elenco do Bahia antes de treino (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

Escalações de Bahia e Paysandu

O Bahia de Rogério Ceni vai com a seguinte escalação contra o Paysandu: Marcos Felipe; Ramos Mingo, Gabriel Xavier, Fredi e Iago Borduchi; Acevedo, Jean Lucas, Nestor e Michel Araújo; Kayky e Willian José.

Já o Paysandu de Luizinho Lopes vai a campo com: Matheus Nogueira; Edílson, Luan Freitas, Maurício Antônio e PK; André, Leandro Vilela, Matheus Vargas e Bryan; Reverso e Jorge Benítez.

BAHIA X PAYSANDU

3ª FASE – COPA DO BRASIL

📆 Data e horário: quarta-deira, 21 de maio, às 19h30 (de Brasília);

📍 Local: Arena Fonte Nova, Salvador;

📺 Onde assistir Bahia x Paysandu: Amazon Prime Video;

🟨 Árbitro: Joao Vitor Gobi (SP);

🚩 Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Daniel Paulo Ziolli (SP);

🖥️ VAR: Rafael Traci (SC).