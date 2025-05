O Bahia derrotou o Paysandu por 1 a 0, no primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil, e joga por um empate na noite desta quarta-feira para garantir vaga nas oitavas. Ao time paraense, resta vencer por dois ou mais gols de diferença para se classificar sem depender dos pênaltis, mas para isso terá que quebrar um tabu que perdura por 25 anos a favor do Tricolor.

Gol de Lúcio que sacramentou a vitória do Flamengo em cima do Bahia em 2000 (Foto: Reprodução)

A última vez que o Bahia perdeu por dois gols de diferença em casa em um jogo de Copa do Brasil foi no dia 24 de maio de 2000, quando a equipe recebeu o Flamengo na Fonte Nova e saiu derrotada por 3 a 1, pelo jogo de ida da oitavas de final. O Rubro-Negro saiu na frente com um belo com gol de Fábio Baiano, mas Jorge Wagner rapidamente igualou o placar para o Tricolor. No decorrer do segundo tempo, porém, o time carioca ampliou a vantagem com Tuta e Lúcio, que marcou um belo gol no fim do jogo.

No jogo de volta, as duas equipes empataram por 1 a 1 no Rio de Janeiro e o Flamengo se classificou para as quartas de final.

Derrotas do Bahia em casa na Copa do Brasil:

Bahia 0 x 1 Flamengo - quartas de final de 2024;

Bahia 1 x 2 Athletico - oitavas de 2022;

Bahia 0 x 1 Grêmio - quartas de 2019;

Bahia 0 x 1 América-MG - segunda fase de 2016;

Bahia 1 x 2 Grêmio - quartas de final de 2012;

Bahia 0 x 1 Itabaiana - primeira fase de 2007;

Bahia 1 x 2 Ceilândia - primeira fase de 2006;

Bahia 1 x 3 Flamengo - oitavas de 2000;

Bahia 1 x 2 Athletico - oitavas de 1992;

Bahia 0 x 2 Gêmio - quartas de 1989.

Paysandu quer fazer história contra o Bahia

Jogo entre Bahia e Paysandu no Mangueirão (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

O resultado de 3 a 1 seria o suficiente para o Paysandu passar de fase e ainda quebrar um tabu histórico na Copa do Brasil, mas o Bahia, empolgado com a vitória no Ba-Vi do último domingo, é o grande favorito no confronto e não deve facilitar a vida do adversário, que passa por momento turbulento na temporada.

Para o Tricolor, que venceu no Mangueirão por 1 a 0 no jogo de ida, com gol de Cauly, o empate já é suficiente. Se o Paysandu vencer por um gol de diferença, a vaga nas oitavas será decidida nos pênaltis.

