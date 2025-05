Depois de virar herói no clássico contra o Vitória, no último domingo, o meia Michel Araújo vive a expectativa de ganhar novas oportunidades nesta quarta-feira, quando o Bahia tem jogo decisivo contra o Paysandu pela terceira fase da Copa do Brasil. A bola começa a rolar a partir das 19h30 (de Brasília) na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, e um empate é suficiente para o Tricolor ir às oitavas. Para o uruguaio, porém, a vantagem mínima conquistada no jogo de ida não garante nada ao time.

Michel Araújo em entrevista coletiva pelo Bahia (Foto: Rafael Rodrigues / E.C Bahia)

Em entrevista coletiva nesta terça-feira, Michel Araújo alertou para o nível de concentração dos jogadores do Bahia e afirmou que a classificação ainda não está assegurada.

- Temos que manter um nível de concentração muito alto. Já sofremos no Ba-Vi por talvez termos entrado com uma mentalidade abaixo do ideal. Temos uma boa vantagem no placar, mas ela ainda não garante nada. Jogamos em casa, com o apoio da nossa torcida, e precisamos estar totalmente focados para fazer uma grande partida e garantir a classificação na Copa do Brasil.

Michel Araújo espera por oportunidade

Michel Araújo em treino pelo Bahia (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

Michel Araújo já traçou a rota para a classificação e agora vive a expectativa de entrar em campo para ajudar o time contra o Papão. Em meio às lesões e jogos decisivos que o Bahia ainda tem pela frente, por Braisileirão e Libertadores, é provável que Rogério Ceni poupe alguns atletas já desgastados, principalmente após um Ba-Vi em que o Bahia passou boa parte do tempo com um a menos.

Diante disso, espaços podem surgir para atletas que ainda buscam mais tempo de jogo pelo Tricolor, como é o caso de Michel Araújo, que tem 15 partidas nesta temporada, com um gol, duas assitências e 432 minutos em campo.

- A gente trabalha sempre para ser titular. Todo jogador quer esse espaço na equipe, quer começar jogando. Mas, às vezes, as escolhas do treinador são diferentes e a gente precisa respeitar. O importante é dar o máximo, mesmo que entre só por cinco, 10 ou 30 minutos. Mas, claro, o objetivo de todos nós é começar jogando - destacou o atleta.

Como venceu o jogo de ida por 1 a 0, o Bahia tem a vantagem do empate para se classificar às oitavas de final. Em caso de vitória do Paysandu por um gol de diferença, a decisão será nos pênaltis.