Atlético-MG segue ativo no mercado com dois focos principais: saiba quais
Galo já realizou seis contratações na janela
O Atlético segue ativo no mercado de transferências em busca de suprir as carências do elenco. Em meio a um processo de reformulação, o clube já promoveu diversas saídas e chegadas e continua se movimentando para atender duas prioridades definidas pela diretoria.
Os principais focos do Galo no mercado são a contratação de um zagueiro e de um primeiro volante, sendo esta última a maior prioridade do clube. A busca por um jogador para a função vem desde a última temporada e se intensificou no início deste ano. O Atlético já negociou com diversos nomes, mas, até o momento, nenhuma tratativa foi concluída.
Em relação à zaga, a posição não era tratada como prioridade no início da janela de transferências. No entanto, segundo apuração do Lance!, o clube passou a buscar mais um defensor neste momento, com o objetivo de fechar o elenco para a sequência da temporada.
Além das contratações, o Atlético também trabalha para liberar mais um ou dois jogadores. Junior Santos pode ser o próximo a deixar o clube. O Galo mantém conversas com o Bahia para um possível empréstimo do atleta até o fim da temporada.
Até o momento, o clube já realizou seis contratações e liberou doze jogadores para outros clubes, seja por empréstimo ou por venda em definitivo. Confira a lista:
Contratações (6)
Alan Minda - atacante/ponta (Cercle Brugge, da Bélgica)
Preciado - Lateral-direito (Sparta Praga, da República Tcheca)
Renan Lodi - Lateral-esquerdo (sem clube após rescisão com o Al Hilal, da Arábia Saudita)
Victor Hugo - Volante (Flamengo)
Maycon - (Shakhtar Donetsk, da Ucrânia)
Cassierra - Centrovante (Zenit, da Rússia)
Saídas (12)
Guilherme Arana - Lateral-esquerdo (vendido ao Fluminense)
Fausto Vera - Volante (emprestado River Plate)
João Marcelo - (emprestado Shabab Al-Ahli, dos Emirados Árabes)
Saravia - Lateral-direito (fim de contrato, sem clube)
Gabriel Menino - volante (emprestado ao Santos)
Isaac - atacante (liberado ao Verona, da Itália)
Caio Maia - atacante (emprestado ao Londrina)
Paulo Victor - volante (emprestado ao Avaí)
Caio Paulista - lateral-esquerdo (não exerceu a compra junto ao Palmeiras)
Robert - goleiro (emprestado ao Athletic)
Rony - atacante (vendido ao Santos)
Biel - atacante (encerrado o empréstimo com o Galo e emprestado ao Al-Taawoun, da Arábia Saudita)
