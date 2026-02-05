Danilo brilha como goleador do Botafogo e empresário garante permanência

Uma das grandes notícias do Botafogo no início da temporada é o momento de alta do volante Danilo. O novo camisa oito vive fase artilheira, com quatro gols em dois jogo no Campeonato Brasileiro, enquanto seu nome é acompanhado pelo aquecimento nas últimas semanas da primeira janela de transferências. A princípio, o meio-campista seguirá no Glorioso.

continua após a publicidade

➡️ Grêmio vira com segundo tempo espetacular e bate o Botafogo em jogaço

➡️ Anselmi analisa derrota do Botafogo e aguarda 'boas notícias' para o elenco

Danilo teve o nome ligado recentemente ao Nottingham Forest, seu ex-clube, em negociação encabeçada por Textor nos bastidores que o sequer sabia da existência. O volante também desperta o interesse do Palmeiras e está no meio de uma briga, já que parte de seu estafe cobra a SAF por dívidas no intermédio de sua chegada, em julho de 2025.

Nas redes sociais, o agente Thiago Sales, que intermediou a transação de Danilo, saindo do Nottingham para o Botafogo, afirmou que o jogador está feliz e seguirá no clube. Depois, cobrou a SAF pelo não pagamento da comissão acordada — os valores se aproximam de R$ 7 milhões.

continua após a publicidade

— Danilo veio para o Botafogo, está feliz e vai continuar. Agora todo mundo julga agente de futebol, aí na hora de pagar os agentes temos o direito de cobrar um acordo que nunca foi pago. Todo mundo tem família e ninguém está com sacanagem não — disse o agente.

Danilo é um dos destaques do Botafogo no ano (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Referência técnica do Botafogo

No esquema tático do técnico Martín Anselmi, o camisa oito é um dos pilares. Espécie de "motorzinho" do meio-campo, Danilo marca presença em todos os setores e ainda chega para finalizar no terço final. Já são quatro gols no começo do ano e um entrosamento com Álvaro Montoro que dá esperança ao torcedor alvinegro.

continua após a publicidade

Danilo tem o grande momento como trunfo para, quem sabe, aparecer nas listas de Carlo Ancelotti e brigar por uma vaga na Seleção Brasileira em ano de Copa do Mundo. O volante chama a responsabilidade em meio a momento conturbado do Botafogo e atrai os holofotes.

O Botafogo tem nas mãos um dos principais jogadores do país na posição e um ativo enorme para administrar. Danilo seguirá como nome quente no mercado e cabe à SAF resolver as pendências para blindá-lo e não correr risco de perder um atleta diferenciado.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

🤑 Aposte nos jogos do Botafogo! Clique aqui e saiba mais!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.