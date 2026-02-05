Com Lucas e Calleri em evolução, Crespo começa a recuperar seu desenho ideal no São Paulo

Hernán Crespo está começando a mudar o DNA do São Paulo. Pouco a pouco, passo a passo, isso tem sido demonstrado. E no empate com o Santos, por 1 a 1, isso teve, principalmente, a influência de dois nomes: Lucas Moura e Calleri.

Dois jogadores que passaram por um 2025 difícil. De um lado, Lucas, com uma temporada atravessada por lesões, em um ano no qual o próprio veterano destacou como "o mais difícil da sua vida". Por outro, Calleri, que, após cirurgia, perdeu praticamente um ano todo. Agora, voltando ao ritmo, os dois têm feito diferença.

E contra o Santos isso foi significativo. Mesmo sem os três pontos e ainda com a falta de algumas peças, como um primeiro volante, por exemplo, Crespo está encontrando o caminho e lidando com o que tem em mãos, o que se reflete nos últimos três jogos sem derrota, mesmo após um começo de ano complicado.

Em números, o desempenho da dupla é algo a ser analisado. De acordo com dados do Sofascore, Calleri soma sete jogos em 2026, sendo três como titular, com três gols marcados e média de um gol a cada 112 minutos em campo. O camisa 9 finalizou 11 vezes, quatro no alvo, com média de 3,7 finalizações para marcar, além de três passes decisivos.

Lucas Moura também disputou sete partidas, três como titular, com uma assistência e participação direta em gol a cada 313 minutos. O meia-atacante criou duas grandes chances, distribuiu quatro passes decisivos, finalizou quatro vezes, três no gol, e registrou 73% de acerto nos passes.

O São Paulo que começa a surgir é mais competitivo, mais organizado e, como Crespo disse durante a coletiva, um time que "seja difícil para o outro enfrentar".

- Jogar contra o São Paulo está difícil para todo mundo. Estamos bem alinhados. O grupo está forte. Temos que lutar e ganhar. Temos que jogar futebol, temos qualidade. A sensação é que aqui não é fácil pontuar, mas talvez a gente pudesse ter ganhado. Fica essa sensação. Jogamos melhor, fomos protagonistas. Fico muito feliz que o grupo está bem, jogando bem. Podemos jogar com a adaptação do elenco todo a mudanças particulares. Linha de três, de quatro, marcar de um jeito, de outro jeito. Adaptação - disse o técnico.

Com sequência e tempo de trabalho, Crespo ganha peças que conhecem seu modelo, entendem o jogo e podem ser decisivas no processo de reconstrução. A sequência dos últimos jogos não resolve todos os problemas. Longe disso. No sábado, o Tricolor enfrenta o Primavera em busca de se reerguer no Paulista. Mas, de fato, o caminho está sendo desenhado.

(Foto: Luccas Souza/MyPhoto Press/Gazeta Press)

