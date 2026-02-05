O lateral-direito Madson rescindiu com o Athletico nesta semana e está livre no mercado. O jogador de 34 anos não fazia parte dos planos do Furacão para a temporada.

Madson tinha contrato até abril deste ano, renovado de forma inesperada em 2025. Na ocasião, ele se recuperou de cirurgia no tornozelo e foi mantido no elenco, com apenas três partidas disputadas, sendo uma pela Copa do Brasil e duas na campanha de acesso na Série B.

Sem espaço novamente em 2026, o jogador e a diretoria chegaram a um acordo para antecipar a saída. O lateral não vinha sendo relacionado no time de aspirantes, que disputa o Campeonato Paranaense, e nem na equipe principal, que fez três jogos até aqui, sendo dois no estadual e um na Série A.

Madson vinha treinando normalmente no CT do Caju até terça-feira (2), quando foi acertada a rescisão. O atleta já não aparece mais no elenco no site oficial do Furacão.

No grupo rubro-negro, as opções para a lateral direita são o titulo Benavídez e o reserva Gilberto, vindo do Sub-20 do Palmeiras.

Madson no Athletico

Essa foi a segunda passagem de Madson pelo Athletico. O lateral-direito atuou em 2019 e retornou em 2023 após atuar pelo Santos.

Ao todo, o jogador fez oito gols e deu nove assistências em 116 partidas pelo Furacão. Com a camisa rubro-negra, Madson conquistou a Copa do Brasil (2019) e dois Paranaenses (2023 e 2024).

