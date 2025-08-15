Ceará tenta vencer RB Bragantino pela primeira vez na Série A

Ceará e RB Bragantino se enfrentam neste sábado (16), na Arena Castelão, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O embate terá início às 16h (de Brasília). O Vovô tentará vencer o adversário pela primeira vez em jogos de Série A.

O retrospecto geral é de 23 jogos, com sete vitórias para cada lado e nove igualdades. Considerando apenas duelos com mando de campo cearense, dez partidas aconteceram: são cinco triunfos do Ceará, três do Bragantino e dois empates.

Os times já duelaram sete vezes pela Série A e os paulistas acumulam uma invencibilidade, com três vitórias e quatro empates. Assim, em seus domínios, os cearenses buscarão um resultado inédito na competição.

O Massa Bruta chegou à Primeira Divisão em 2020. As partidas aconteceram até 2022, temporada na qual o Alvinegro foi rebaixado. O time de Porangabuçu retornou neste ano, sendo o quarto colocado na Série B de 2024.

No jogo do 1º turno, em Bragança Paulista (SP), o Ceará abriu 2 a 0 com Pedro Raul e Marllon. Os mandantes reagiram em tentos de Laquintana e Eric Ramires, selando o 2 a 2 no placar.

Momentos de Ceará e RB Bragantino

Vindo de derrota por 2 a 1 contra o Palmeiras, fora de casa, o Ceará é o atual 12º colocado na tabela da Série A, com 22 pontos.

O Bragantino, por sua vez, recebeu o Internacional em seu último jogo e perdeu por 3 a 1. A equipe paulista ocupa o oitavo lugar na competição, somando 27 pontos.