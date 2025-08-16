menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Ceará supera RB Bragantino e volta a vencer em casa no Brasileirão

Alvinegro venceu por 1 a 0 na Arena Castelão

Partida entre Ceará e RB Bragantino, pelo Brasileirão (Foto: Gabriel Silva/Ceará SC)
Partida entre Ceará e RB Bragantino, pelo Brasileirão (Foto: Gabriel Silva/Ceará SC)
Foto-Esau-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Esaú Pereira de Souza
Fortaleza (CE)
Dia 16/08/2025
17:57
  • Matéria
  • Matéria

O Ceará venceu o RB Bragantino por 1 a 0 na tarde deste sábado (16), na Arena Castelão, valendo pela 20ª rodada do Brasileirão. O gol do time da casa foi marcado por Aylon, que acertou belo chute no 1º tempo.

➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará

Com o resultado, o Vovô subiu para 25 pontos, ocupando o décimo lugar na tabela do campeonato. O Massa Bruta, por outro lado, estacionou em 27 pontos, sendo o nono colocado.

Alvinegro volta a vencer em casa

Ceará e RB Bragantino iniciaram neste sábado (16) as suas caminhadas no returno do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro abriu o placar com Aylon, que aproveitou cruzamento de Galeano e acertou um forte chute.

O Vovô tentou ampliar com Lourenço, que finalizou de fora da área e viu Cleiton defender. Aylon pegou o rebote, mas o arqueiro do Bragantino conseguiu encaixar a bola. O embate seguiu com poucas chances claras.

Vivendo uma fase negativa no torneio, com cinco derrotas consecutivas, o Massa Bruta não conseguiu esboçar reação na etapa inicial. Assim, os times foram para o intervalo com o Ceará em vantagem no Castelão.

Partida entre Ceará e RB Bragantino, pelo Brasileirão (Foto: Gabriel Silva/Ceará SC)
Partida entre Ceará e RB Bragantino, pelo Brasileirão (Foto: Gabriel Silva/Ceará SC)

No 2º tempo, o Bragantino passou a buscar mais o ataque. O Alvinegro chegou a marcar com Pedro Raul, mas o gol foi anulado por conta de uma falta do atacante no lance. Guzmán arriscou de fora e mandou perto da meta.

Depois, Laquintana aproveitou erro na saída de bola e cruzou na área, mas ninguém conseguiu aproveitar. O time da casa caiu de rendimento na etapa final, aparecendo cada vez menos no campo de ataque.

O Bragantino pressionou na reta final, mas não conseguiu igualar o marcador. Pedro Raul quase ampliou, mas parou em Cleiton. Com isso, o Ceará voltou a vencer em casa após quatro partidas - o desempenho era de um empate e três derrotas.

✅ FICHA TÉCNICA
CEARÁ 1 X 0 RB BRAGANTINO
CAMPEONATO BRASILEIRO - 20ª RODADA

🗓️ Data e horário: sábado, 16/08/2025 - 16h
📍 Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)
🥅 Gols: Aylon aos 14 min do 1º T (CEA)
🟨 Cartões amarelos: Lucas Mugni, Nicolas e Fernando Sobral (CEA); Lucas Barbosa, Gabriel, Jhon Jhon e Guzmán Rodríguez (RBB)
🔴 Cartão vermelho: -
🟨 Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)
🚩 Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) e Raphael Carlos de Almeida Tavares dos Reis (RJ)
🏁 VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

CEARÁ (Técnico: Léo Condé)
Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Nicolas (Rafael Ramos); Richardson (Fernando Sobral), Dieguinho (Lucas Lima) e Lourenço (Paulo Baya); Galeano, Pedro Raul e Aylon (Lucas Mugni).

RB BRAGANTINO (Técnico: Fernando Seabra)
Cleiton, Nathan Mendes, Guzman Rodríguez, Pedro Henrique e Vanderlan; Gabriel (Fabinho), Eric Ramires (Thiago Borbas) e Bruno Praxedes (Matheus Fernandes); Lucas Barbosa (Laquintana), Sasha e Jhon Jhon.

