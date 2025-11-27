Ceará pode 'decidir' título do Brasileirão; entenda

Mesmo longe da liderança do Brasileirão, o Ceará pode exercer um importante papel na briga pelo título do campeonato. Isso porque o Alvinegro enfrentará, em sequência, Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras - são os três times que ainda possuem chances de conquistar a taça.

Ao mesmo tempo, o Vovô tenta garantir a sua permanência na Série A. O time de Porangabuçu é o 14º colocado na tabela, com 42 pontos - o Santos, que abre a zona de rebaixamento, tem 38.

Próximo adversário é o Cruzeiro

O Cruzeiro é o terceiro colocado no Campeonato Brasileiro, com 68 pontos. Um resultado positivo no próximo sábado (29), no Castelão, deixaria a diferença para o líder Flamengo em quatro pontos.

Nesse cenário, a Raposa assumiria a vice-liderança e precisaria fazer contas pelo título. Além de derrotar Botafogo e Santos, os mineiros torceriam para que o Flamengo somasse no máximo um ponto em dois jogos. Superar o saldo de gols dos cariocas (50) em um eventual desempate é um feito improvável.

Pelo lado mandante, uma vitória praticamente garantiria o Ceará na Primeira Divisão. De olho nisso, a venda de ingressos está acontecendo com uma promoção para sócios.

Flamengo pode fazer o jogo do título

O próximo compromisso do líder Flamengo (75 pontos) no Brasileirão será contra o Vovô, na quarta-feira (3), com a final da Libertadores já definida. Uma vitória simples diante de sua torcida dá o título nacional ao clube da Gávea. Caso seja necessária, a segunda chance é diante do Mirassol, fora de casa.

O título é possível na data mesmo com um empate ou derrota, mas tal feito dependeria dos próximos resultados de Palmeiras e Cruzeiro.

Palmeiras na última rodada

A última rodada trará o confronto entre Ceará e o vice-líder Palmeiras (70 pontos), no dia 7 de dezembro (domingo), na Arena Castelão. O Alviverde já terá decidido a final da Copa Libertadores e é possível que chegue sem chances de título no Brasileirão.

Além de vencer o Atlético-MG e o Ceará, a equipe paulista terá que torcer para que o Flamengo faça no máximo um ponto contra o próprio Ceará e o Mirassol. A distância para o Rubro-Negro, atualmente, é de cinco pontos.

Dependendo do que acontecer nos próximos jogos, o Ceará pode entrar em campo para definir se cairá ou não. O clube vem de derrota para o Mirassol, que completa o atual G4 do torneio.

