imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCorinthians

Dorival Júnior enfrenta 'fantasma' em reta final do Brasileirão com o Corinthians

Treinador vive nova oscilação na competição nacional

fe4a4413-7df6-4f4d-8be7-876c6484bfa3_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-13.03.44-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Ulisses Lopresti
São Paulo (SP)
Dia 27/11/2025
06:15
Corinthians
imagem cameraDorival Júnior chegou ao Corinthians em abril deste ano (Foto: Luis Moura / WPP )
O Corinthians volta a campo no próximo domingo (30), contra o Botafogo, na Neo Química Arena, buscando se recuperar no Campeonato Brasileiro após a derrota por 3 a 0 para o Cruzeiro na última rodada. A equipe alvinegra, semifinalista da Copa do Brasil, enfrenta dificuldades para emplacar boas sequências no nacional, e as oscilações já começam a soar como um filme repetido na trajetória de Dorival Júnior.

O técnico, que foi campeão nos mata-matas da Copa do Brasil com Flamengo (2022) e São Paulo (2023), tem enfrentado críticas por seu desempenho no Campeonato Brasileiro. Em ambos os clubes, ele não conseguiu superar a marca de 60% de aproveitamento no torneio de pontos corridos. No Timão, os números são ainda mais preocupantes.

Dorival Júnior Corinthians
Dorival Júnior terá mais três rodadas do Brasileirão com o Corinthians nesta temporada (Foto: JORGE LANSARIN/Agencia Enquadrar/Gazeta Press)

Desempenho no Timão

Em 27 jogos pelo Corinthians, Dorival Júnior conquistou apenas 9 vitórias, 8 empates e 10 derrotas, resultando em 43,2% de aproveitamento. Com 28 gols marcados e 29 sofridos, a equipe ocupa a 11ª colocação na tabela, com 45 pontos, e vê suas ambições no Campeonato Brasileiro diminuírem. O Timão praticamente não tem mais chances de alcançar a Libertadores via pontos corridos, mas garantiu 94,9% de probabilidade de disputar a Sul-Americana.

O clube alvinegro encara o Botafogo, Fortaleza, fora de casa, e o Juventude nas últimas três rodadas da competição nacional.

Dorival Júnior com o Corinthians no Brasileirão

  1. 27 jogos
  2. 9V - 8E - 10D
  3. 43.2% aproveitamento
  4. 28 gols marcados
  5. 29 gols sofridos

Pelo São Paulo no Brasileirão 2023

  1. 37 jogos
  2. 14V - 11E - 12D
  3. 47.7% aproveitamento
  4. 39 gols marcados
  5. 36 gols sofridos

Pelo Flamengo no Brasileirão 2022

  1. 28 jogos
  2. 15V - 5E - 8D
  3. 59.5% aproveitamento
  4. 50 gols marcados
  5. 29 gols sofridos

Apesar de não ter alcançado os números desejados no Brasileirão, o foco de Dorival e do Corinthians segue voltado para a semifinal da Copa do Brasil, marcada para o dia 10 de dezembro contra o Cruzeiro. O título nacional será, sem dúvida, um grande desafio, mas a prioridade está na busca por um bom desempenho nas competições eliminatórias.

