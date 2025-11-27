Dorival Júnior enfrenta 'fantasma' em reta final do Brasileirão com o Corinthians

O Corinthians volta a campo no próximo domingo (30), contra o Botafogo, na Neo Química Arena, buscando se recuperar no Campeonato Brasileiro após a derrota por 3 a 0 para o Cruzeiro na última rodada. A equipe alvinegra, semifinalista da Copa do Brasil, enfrenta dificuldades para emplacar boas sequências no nacional, e as oscilações já começam a soar como um filme repetido na trajetória de Dorival Júnior.

O técnico, que foi campeão nos mata-matas da Copa do Brasil com Flamengo (2022) e São Paulo (2023), tem enfrentado críticas por seu desempenho no Campeonato Brasileiro. Em ambos os clubes, ele não conseguiu superar a marca de 60% de aproveitamento no torneio de pontos corridos. No Timão, os números são ainda mais preocupantes.

Dorival Júnior terá mais três rodadas do Brasileirão com o Corinthians nesta temporada (Foto: JORGE LANSARIN/Agencia Enquadrar/Gazeta Press)

Desempenho no Timão

Em 27 jogos pelo Corinthians, Dorival Júnior conquistou apenas 9 vitórias, 8 empates e 10 derrotas, resultando em 43,2% de aproveitamento. Com 28 gols marcados e 29 sofridos, a equipe ocupa a 11ª colocação na tabela, com 45 pontos, e vê suas ambições no Campeonato Brasileiro diminuírem. O Timão praticamente não tem mais chances de alcançar a Libertadores via pontos corridos, mas garantiu 94,9% de probabilidade de disputar a Sul-Americana.

O clube alvinegro encara o Botafogo, Fortaleza, fora de casa, e o Juventude nas últimas três rodadas da competição nacional.

Dorival Júnior com o Corinthians no Brasileirão

27 jogos 9V - 8E - 10D 43.2% aproveitamento 28 gols marcados 29 gols sofridos

Pelo São Paulo no Brasileirão 2023

37 jogos 14V - 11E - 12D 47.7% aproveitamento 39 gols marcados 36 gols sofridos

Pelo Flamengo no Brasileirão 2022

28 jogos 15V - 5E - 8D 59.5% aproveitamento 50 gols marcados 29 gols sofridos

Apesar de não ter alcançado os números desejados no Brasileirão, o foco de Dorival e do Corinthians segue voltado para a semifinal da Copa do Brasil, marcada para o dia 10 de dezembro contra o Cruzeiro. O título nacional será, sem dúvida, um grande desafio, mas a prioridade está na busca por um bom desempenho nas competições eliminatórias.