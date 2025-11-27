Botafogo de Ancelotti cresce e iguala feito da reta final de 2024

O Botafogo cresceu na reta final da temporada e carimbou a vaga na Libertadores com uma série invicta que já dura sete jogos. A marca sob o comando de Davide Ancelotti é a maior do clube desde os últimos compromissos de 2024, quando a equipe levantou os troféus do Brasileirão e da Libertadores.

A última derrota do Glorioso aconteceu no dia 15 de outubro, por 3 a 0 no clássico com o Flamengo, no Nilton Santos, válido pela 28ª rodada. No recorte desde então, são quatro vitórias e três empates.

Em 2024, o Botafogo engatou grande sequência nas últimas partidas da temporada e, mesmo aparentando instabilidade no momento decisivo, foi perfeito com o técnico Artur Jorge. Já o italiano Davide Ancelotti, que tenta se firmar no comando para 2026, vê seus jogadores novamente brilhando em momentos decisivos da temporada.

Davide Ancelotti comanda o Botafogo (Foto: Vitor Silva / Botafogo)

Recorte recente do Botafogo:

19/10 – Ceará 0x2 Botafogo

26/10 – Botafogo 2×2 Santos

1/11 – Mirassol 0x0 Botafogo

5/11 – Botafogo 3×0 Vasco

9/11 – Vitória 0x0 Botafogo

18/11 – Botafogo 3×2 Sport

22/11 – Botafogo 3×2 Grêmio

Sequência de 2024:

5/11 – Botafogo 3×0 Vasco

9/11 – Botafogo 0x0 Cuiabá

20/11 – Atlético-MG 0x0 Botafogo

23/11 – Botafogo 1×1 Vitória

26/11 – Palmeiras 1×3 Botafogo

30/11 – Atlético-MG 1×3 Botafogo

4/12 – Internacional 0x1 Botafogo

8/12 – Botafogo 2×1 São Paulo