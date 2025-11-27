Botafogo de Ancelotti cresce e iguala feito da reta final de 2024
Glorioso vem de grande série invicta e conquistou a classificação para a Libertadores
O Botafogo cresceu na reta final da temporada e carimbou a vaga na Libertadores com uma série invicta que já dura sete jogos. A marca sob o comando de Davide Ancelotti é a maior do clube desde os últimos compromissos de 2024, quando a equipe levantou os troféus do Brasileirão e da Libertadores.
A última derrota do Glorioso aconteceu no dia 15 de outubro, por 3 a 0 no clássico com o Flamengo, no Nilton Santos, válido pela 28ª rodada. No recorte desde então, são quatro vitórias e três empates.
Em 2024, o Botafogo engatou grande sequência nas últimas partidas da temporada e, mesmo aparentando instabilidade no momento decisivo, foi perfeito com o técnico Artur Jorge. Já o italiano Davide Ancelotti, que tenta se firmar no comando para 2026, vê seus jogadores novamente brilhando em momentos decisivos da temporada.
Recorte recente do Botafogo:
19/10 – Ceará 0x2 Botafogo
26/10 – Botafogo 2×2 Santos
1/11 – Mirassol 0x0 Botafogo
5/11 – Botafogo 3×0 Vasco
9/11 – Vitória 0x0 Botafogo
18/11 – Botafogo 3×2 Sport
22/11 – Botafogo 3×2 Grêmio
Sequência de 2024:
5/11 – Botafogo 3×0 Vasco
9/11 – Botafogo 0x0 Cuiabá
20/11 – Atlético-MG 0x0 Botafogo
23/11 – Botafogo 1×1 Vitória
26/11 – Palmeiras 1×3 Botafogo
30/11 – Atlético-MG 1×3 Botafogo
4/12 – Internacional 0x1 Botafogo
8/12 – Botafogo 2×1 São Paulo
