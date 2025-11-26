Torcedores invadem ônibus do Flamengo e tietam jogadores; veja imagens

Torcedores do Flamengo invadiram o ônibus da delegação pelo teto durante o AeroFla realizado nesta quarta-feira (26), na entrada do Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, antes do embarque da equipe para Lima, onde disputará a final da Libertadores. A ação ocorreu enquanto o veículo se deslocava até o Terminal de Cargas do e reuniu dezenas de rubro-negros que conseguiram acessar o interior do veículo pelas aberturas superiores.

Apesar do risco da manobra, jogadores registraram o momento e divulgaram imagens nas redes sociais. Em imagens publicadas, é possível ver torcedores abraçando Arrascaeta, Léo Pereira e Danilo. Além disso, fãs gravaram vídeos exaltando diversos membros do elenco, como Nico de la Cruz, Varela e Wallace Yan. Jorginho, por sua vez, presenteou um rubro-negro com a camisa que estava usando.

O meio-campista espanhol Saúl, também "tietado" pelos torcedores que entraram no veículo, compartilhou fotos ao lado dos rubro-negros enquanto seguranças tentavam conter novas invasões e retirar quem já havia acessado o interior do ônibus.

— Meu Deus, que loucura! O segurança já trabalhou por hoje — escreveu nas redes sociais.

De acordo com a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, mais de 10 mil flamenguistas marcaram presença no evento. O trajeto do ônibus do Flamengo da estação do BRT Galeão até o Terminal de Cargas foi acompanhado por agentes de segurança.

Veja abaixo imagens da invasão de torcedores ao ônibus do Flamengo