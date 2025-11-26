menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFlamengo

Torcedores invadem ônibus do Flamengo e tietam jogadores; veja imagens

Arrascaeta, Saúl e outros jogadores tiram fotos e gravam vídeos com rubro-negros dentro do veículo

WhatsApp-Image-2024-05-06-at-12.02.08-aspect-ratio-1024-1024
Mauricio Luz
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 26/11/2025
18:05
Atualizado há 1 minutos
AeroFla Flamengo Libertadores
imagem cameraTorcida do Flamengo faz festa em "AeroFla" antes da final da Libertadores (Foto: Leonardo Bessa / Lance!)
Torcedores do Flamengo invadiram o ônibus da delegação pelo teto durante o AeroFla realizado nesta quarta-feira (26), na entrada do Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, antes do embarque da equipe para Lima, onde disputará a final da Libertadores. A ação ocorreu enquanto o veículo se deslocava até o Terminal de Cargas do e reuniu dezenas de rubro-negros que conseguiram acessar o interior do veículo pelas aberturas superiores.

Apesar do risco da manobra, jogadores registraram o momento e divulgaram imagens nas redes sociais. Em imagens publicadas, é possível ver torcedores abraçando Arrascaeta, Léo Pereira e Danilo. Além disso, fãs gravaram vídeos exaltando diversos membros do elenco, como Nico de la Cruz, Varela e Wallace Yan. Jorginho, por sua vez, presenteou um rubro-negro com a camisa que estava usando.

O meio-campista espanhol Saúl, também "tietado" pelos torcedores que entraram no veículo, compartilhou fotos ao lado dos rubro-negros enquanto seguranças tentavam conter novas invasões e retirar quem já havia acessado o interior do ônibus.

— Meu Deus, que loucura! O segurança já trabalhou por hoje — escreveu nas redes sociais.

De acordo com a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, mais de 10 mil flamenguistas marcaram presença no evento. O trajeto do ônibus do Flamengo da estação do BRT Galeão até o Terminal de Cargas foi acompanhado por agentes de segurança.

Veja abaixo imagens da invasão de torcedores ao ônibus do Flamengo

Danilo Flamengo AeroFla ônibus
Danilo compartilha foto com torcedor do Flamengo dentro do ônibus (Foto: Reprodução / Instagram)

circulo com pontos dentroTudo sobre

