Ingressos de Ceará x Cruzeiro estão à venda: veja preços e onde comprar

Ceará e Cruzeiro duelam no sábado (29), na Arena Castelão, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 21h (de Brasília). A venda de ingressos já começou. As entradas podem ser adquiridas pelo site Vozão Tickets, além dos pontos físicos.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará

Preços dos ingressos

O Ceará já iniciou a venda de ingressos para enfrentar o Cruzeiro. As entradas para o jogo podem ser adquiridas pelo site Vozão Tickets ou nos pontos de venda física. Sócios adimplentes do Ceará poderão adquirir ingressos para acompanhantes com 50% de desconto. Confira abaixo os valores:

Superior Norte: R$ 85 (meia) | R$ 170 (inteira)

Superior Norte (acompanhante de sócio): R$ 10 (meia) | R$ 20 (inteira)

Superior Central: R$ 10 (meia) | R$ 20 (inteira)

Inferior Norte: R$ 15 (meia) | R$ 30 (inteira)

Inferior Central: R$ 50 (meia) | R$ 100 (inteira)

Inferior Sul: R$ 15 (meia) | R$ 30 (inteira)

Setor Premium: R$ 150 (meia) | R$ 300 (inteira)

Setor Especial: R$ 50 (meia) | R$ 100 (inteira)

Superior Sul (visitante): R$ 85 (meia) | R$ 170 (inteira)

A venda de ingressos meia-entrada para a torcida do Ceará está sendo realizada exclusivamente nas Lojas Vozão, na sede ou nos shoppings: Parangaba, RioMar Kennedy, RioMar Fortaleza, Iguatemi, Grand Shopping Messejana, North Shopping Maracanaú, Shopping Eusébio e Shopping Aldeota.

continua após a publicidade

Em relação à torcida do Cruzeiro, a venda da meia-entrada acontecerá somente na bilheteria 3 da Arena Castelão, iniciando cinco horas antes da partida.

➡️ Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Partida entre Cruzeiro e Ceará, pelo Brasileirão (Foto: Felipe Santos/Ceará SC)

Prévia do jogo: Ceará x Cruzeiro

Vindo de derrota por 3 a 0 para o Mirassol, o Ceará é o 14º colocado nesta Série A, com 42 pontos conquistados. A equipe tenta assegurar a permanência no torneio.

continua após a publicidade

O Cruzeiro, que ainda tem chances de título, venceu o Corinthians por 3 a 0 na última rodada. O time está em terceiro lugar, com 68 pontos.

Como chegar à Arena Castelão?

A Arena Castelão, em Fortaleza, é o maior estádio do estado do Ceará e um dos mais modernos do Brasil. Com capacidade para quase 64 mil pessoas, o estádio recebe jogos importantes.

O estádio está localizado na Avenida Alberto Craveiro, 2901, no bairro Castelão, zona sudeste de Fortaleza. As principais opções de transporte incluem ônibus, carro e aplicativos de transporte. São 18 portões de entrada, distribuídos de maneira a facilitar o acesso de torcedores e visitantes.

O local é servido por várias linhas de ônibus, incluindo as linhas 041 (Parangaba/Papicu via Oliveira Paiva), 680 (José Walter/Papicu), e 606 (Conjunto Palmeiras/BR-116/Centro), que passam pelas principais vias próximas ao estádio.