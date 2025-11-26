Néiser Villarreal revela conversa com técnico do Cruzeiro e admiração por Neymar

O atacante colombiano Néiser Villarreal, que desembarcou no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte na manhã desta quarta-feira (26), revelou que já conversou com o técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, e falou de sua expectativa após acerto com a Raposa. O jogador de 20 anos somente poderá estrear pela equipe celeste em 2026.

- Estou muito feliz que um clube como esse acreditou em mim. Agora é desfrutar. Conversamos um pouco (com Leonardo Jardim), e ele me passou muita confiança. Estou muito feliz com o Cruzeiro e com a torcida – afirmou Néiser Villarreal, em entrevista ainda no aeroporto de Confins.

Néiser Villarreal também falou da admiração pelo atacante Neymar, do Santos. Nas redes sociais, o colombiano usa a letra y em seu nome para homenagear o craque santista, assim como o atacante equatoriano Arroyo, que usa o "Jr" na camisa pelo mesmo motivo.

- É um jogador de quem eu gosto muito, mas agora estou focado no Cruzeiro. Estou feliz por ter fechado com o Cruzeiro, e agora é ficar focado em fazer história aqui – disse Néiser Villarreal.

Néiser Villarreal desembarcou em Belo Horizonte nesta quarta-feira (26) (Foto: Reprodução TV Alterosa)

Néiser Villarreal seguiu para a Toca da Raposa para fazer exames médicos e assinar contrato com o Cruzeiro. O colombiano poderá estrear somente em janeiro, quando será aberta a primeira janela de transferências da próxima temporada.

Néiser Villarreal foi artilheiro do Sul-Americano e da Copa do Mundo Sub-20

Néiser David Villarreal Quiñones, natural de Tumaco, na Colômiba, é destro e atua pelos dois lados do campo e centralizado. Revelado pelo Millonarios, o atacante foi monitorado e aprovado pelo scouting do Cruzeiro, conforme revelou o responsável pelo setor, o português Joaquim Pinto. O clube celeste até tentou antecipar a apresentação do jogador mas não houve acordo com o Millonarios.

Nesta temporada, Néiser atuou pouco pelo time colombiano: foram apenas 15 jogos, com duas assistências e nenhum gol. A última partida com a camisa do Millonarios foi em 19 de junho, a derrota por 2 a 1 para o Santa Fe, pelo Campeonato Colombiano. O atacante se destacou mesmo em 2025 na Seleção Colombiana Sub-20, com 13 gols e cinco assistências.

Néiser Villarreal foi artilheiro do Campeonato Sul-Americano e da Copa do Mundo Sub-20. No Sul-Americano, disputado em fevereiro, marcou oito gols e deu quatro assistências em nove jogos na campanha da Colômbia que terminou na terceira colocação – o Brasil foi o campeão. Pelo Mundial, em outubro, Villarreal, com cinco gols, dividiu a artilharia com outros três jogos, e a Colômbia novamente terminou em terceiro lugar.