Com recado de Flaco e Vitor Roque, Palmeiras embarca para final da Libertadores

O Palmeiras embarcou na tarde desta quarta-feira (26) para Lima, capital do Peru, para enfrentar a final da Copa Libertadores. Vitor Roque e Flaco López deixaram um recado para a torcida alviverde em vídeo registrado no avião.

continua após a publicidade

- Família Palmeiras, agora é decisão. Partiu Lima, abraço - disse Flaco.

- Agora é decisão, partiu Lima. Avanti Palestra - completou Vitor Roque.

O Palmeiras foi a campo nesta terça-feira (25), contra o Grêmio, em partida que aconteceu em Porto Alegre. Derrotados por 3 a 2, a delegação dormiu na cidade e embarcou direto para o Peru, onde acontecerá a final de sábado (29) contra o Flamengo. A expectativa é que o desembarque aconteça perto das 19h (de Brasília).

Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

+ Aposte na vitória do Palmeiras sobre o Flamengo na Libertadores!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Palmeiras perdeu para o Grêmio no Brasileirão (Foto: Wilber Dorneles/Pera Photo Press/Gazeta Press)

Veja a programação do Palmeiras

O Palmeiras viajou com o elenco completo, incluindo os jogadores lesionados que não poderão disputar a decisão, como Paulinho. O time treinará na quinta e na sexta, no estádio Alejandro Villanueva, casa do Alianza Lima.