Com recado de Flaco e Vitor Roque, Palmeiras embarca para final da Libertadores
Palmeiras embarcou na parte da tarde
- Matéria
- Mais Notícias
O Palmeiras embarcou na tarde desta quarta-feira (26) para Lima, capital do Peru, para enfrentar a final da Copa Libertadores. Vitor Roque e Flaco López deixaram um recado para a torcida alviverde em vídeo registrado no avião.
- Família Palmeiras, agora é decisão. Partiu Lima, abraço - disse Flaco.
- Agora é decisão, partiu Lima. Avanti Palestra - completou Vitor Roque.
O Palmeiras foi a campo nesta terça-feira (25), contra o Grêmio, em partida que aconteceu em Porto Alegre. Derrotados por 3 a 2, a delegação dormiu na cidade e embarcou direto para o Peru, onde acontecerá a final de sábado (29) contra o Flamengo. A expectativa é que o desembarque aconteça perto das 19h (de Brasília).
Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras
+ Aposte na vitória do Palmeiras sobre o Flamengo na Libertadores!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Veja a programação do Palmeiras
O Palmeiras viajou com o elenco completo, incluindo os jogadores lesionados que não poderão disputar a decisão, como Paulinho. O time treinará na quinta e na sexta, no estádio Alejandro Villanueva, casa do Alianza Lima.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias