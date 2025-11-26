menu hamburguer
Palmeiras

Com recado de Flaco e Vitor Roque, Palmeiras embarca para final da Libertadores

Palmeiras embarcou na parte da tarde

966788f4-4774-4f65-9a21-7ba6b26a46b3_IMG_5740_08128 (1) 1
Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 26/11/2025
18:06
Atualizado há 5 minutos
Palmeiras fará dois treinos antes da final (Foto: Divulgação/ Palmeiras)
Palmeiras fará dois treinos antes da final (Foto: Divulgação/ Palmeiras)
O Palmeiras embarcou na tarde desta quarta-feira (26) para Lima, capital do Peru, para enfrentar a final da Copa Libertadores. Vitor Roque e Flaco López deixaram um recado para a torcida alviverde em vídeo registrado no avião.

- Família Palmeiras, agora é decisão. Partiu Lima, abraço - disse Flaco.

- Agora é decisão, partiu Lima. Avanti Palestra - completou Vitor Roque.

O Palmeiras foi a campo nesta terça-feira (25), contra o Grêmio, em partida que aconteceu em Porto Alegre. Derrotados por 3 a 2, a delegação dormiu na cidade e embarcou direto para o Peru, onde acontecerá a final de sábado (29) contra o Flamengo. A expectativa é que o desembarque aconteça perto das 19h (de Brasília).

Palmeiras perdeu para o Grêmio no Brasileirão (Foto: Wilber Dorneles/Pera Photo Press/Gazeta Press)
Palmeiras perdeu para o Grêmio no Brasileirão (Foto: Wilber Dorneles/Pera Photo Press/Gazeta Press)

Veja a programação do Palmeiras

O Palmeiras viajou com o elenco completo, incluindo os jogadores lesionados que não poderão disputar a decisão, como Paulinho. O time treinará na quinta e na sexta, no estádio Alejandro Villanueva, casa do Alianza Lima.

