‘Pedra no sapato’ de Vojvoda, Ceará volta a testar o treinador

Agora no Santos, técnico encara maior algoz da carreira

Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 05/10/2025
08:04
Juan Pablo Vojvoda reencontra o Ceará, agora pelo Santos (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
O Santos enfrenta o Ceará neste domingo (5), às 20h30 (de Brasília), pela 27ª rodada do Brasileirão. A partida, realizada na Arena Castelão, coloca frente a frente novamente o técnico Juan Pablo Vojvoda e seu maior rival no futebol cearense.

Juan Pablo Vojvoda marcou época no Fortaleza entre 2021 e 2025, comandando a equipe em 310 partidas. Durante esse período, o treinador argentino acumulou 145 vitórias, 77 empates e 88 derrotas, consolidando-se como um dos técnicos mais vitoriosos da história recente do clube. Sob seu comando, o Fortaleza conquistou cinco títulos: o Campeonato Cearense em 2021, 2022 e 2023, além da Copa do Nordeste em 2022 e 2024. 

Apesar do sucesso geral, Vojvoda enfrenta dificuldades nos clássicos contra o Ceará. Em 24 confrontos diante do rival, o argentino somou apenas cinco vitórias, oito empates e 11 derrotas, o que representa um aproveitamento de 31,9%. 

Nos encontros com o Ceará, o Fortaleza marcou 24 gols, mas sofreu 31, indicando fragilidade defensiva em partidas de maior pressão. Os números reforçam a narrativa de que os clássicos cearenses sempre foram um desafio para Vojvoda, mesmo durante sua passagem histórica pelo Leão do Pici.

O Ceará é, inclusive, o time que mais derrotou Juan Pablo Vojvoda em toda a sua carreira. Na sequência, três clubes registram empates no histórico contra o treinador argentino: Atlético-MG (duas vitórias, quatro empates e cinco derrotas), Flamengo (três vitórias, um empate e cinco derrotas) e Cuiabá (duas vitórias, um empate e cinco derrotas).

Vojvoda contra o Ceará:

  1. 24 jogos
  2. 5 vitórias
  3. 8 empates
  4. 11 derrotas
  5. 31.9% aproveitamento
  6. 24 gols marcados
  7. 31 gols sofridos

Vojvoda tem histórico negativo contra O Ceará (Foto: Lucas Emanuel/AGIF)
Vojvoda tem histórico negativo contra O Ceará (Foto: Lucas Emanuel/AGIF)

Santos em alerta no Brasileirão

O Santos empatou em 1 a 1 com o Grêmio na quarta-feira (01), na Vila Belmiro, e viu sua vantagem sobre a zona de rebaixamento diminuir de cinco para três pontos, após a vitória do Vitória sobre o próprio Ceará por 1 a 0. Com isso, a equipe permanece sob alerta na disputa pelo Brasileirão.

O time aparece em décimo sexto lugar, com 28 pontos em 25 jogos, resultado de sete vitórias, sete empates e 11 derrotas. O ataque marcou 25 gols, enquanto a defesa sofreu 35, gerando saldo negativo de dez. A campanha irregular reforça a necessidade de maior consistência para se afastar do Z-4.

Logo abaixo, o Vitória lidera a zona de rebaixamento, com 25 pontos em 26 partidas, seguido por Juventude (23 pontos), Fortaleza (21 pontos) e Sport, na lanterna, com 15 pontos em 24 jogos. Todos apresentam defesas vulneráveis e desempenho ofensivo limitado, mantendo a disputa pelo descenso acirrada.

