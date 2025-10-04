O Santos encerrou a preparação para o confronto diante do Ceará, neste domingo (5), às 20h30 (de Brasília), pela 27ª rodada do Brasileirão. A partida será realizada na Arena Castelão.

O elenco santista esteve no CT Rei Pelé na manhã deste sábado (4) para a última atividade antes do embarque para a capital cearense, focado no confronto. No campo, os jogadores realizaram treino tático, com ênfase em jogadas de bola parada.

O meio-campista Gabriel Bontempo treinou normalmente com o restante do elenco no gramado do CT Rei Pelé. Já Victor Hugo segue em transição com a fisioterapia, e a expectativa é de que Bontempo seja relacionado para o duelo.

Já o meia-atacante Neymar continua em recuperação de uma lesão no músculo reto femoral da coxa direita e segue fora da equipe.

A tendência é que o técnico Juan Pablo Vojvoda repita a escalação utilizada na partida contra o Grêmio: Gabriel Brazão; Mayke (Igor Vinícius), Alexis Duarte (Adonis Frías), Luan Peres e Escobar; João Schmidt, Zé Rafael e Rollheiser; Barreal, Lautaro Díaz e Guilherme.

Bontempo voltou a ser relacionado no Santos (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Santos com alerta ligado ao Z4

O Santos vem de um empate por 1 a 1 com o Grêmio, na quarta-feira (01), na Vila Belmiro. O resultado, somado a outros placares da rodada, reduziu a distância do time para a zona de rebaixamento: de cinco pontos, a diferença caiu para três.

Isso aconteceu porque o Vitória venceu o Ceará em casa por 1 a 0. Na tabela de classificação, o Santos aparece em décimo sexto lugar, com 28 pontos em 25 jogos. A equipe soma sete vitórias, sete empates e 11 derrotas, com 25 gols marcados e 35 sofridos, resultando em saldo negativo de dez. A campanha irregular mantém o time sob risco, exigindo maior consistência para se afastar do Z-4.

Logo abaixo, o Vitória ocupa a décima sétima posição, abrindo a zona de rebaixamento com 25 pontos em 26 partidas. O clube baiano tem cinco vitórias, dez empates e 11 derrotas, além de um ataque pouco produtivo, com apenas 21 gols, e uma defesa vulnerável, com 38 sofridos.

Na sequência aparecem Juventude, em décimo oitavo, com 23 pontos e a pior defesa entre os últimos, com 46 gols sofridos; Fortaleza, em décimo nono, com 21 pontos e saldo negativo de 16; e o Sport, na lanterna, com 15 pontos em 24 jogos, dono da pior campanha geral: apenas duas vitórias, 13 derrotas e saldo de menos 19.