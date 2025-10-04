menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Ceará x Santos: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Equipes se enfrentam pela 27ª rodada

Foto-Esau-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Esaú Souza
Fortaleza (CE)
Dia 04/10/2025
20:30
Ceará e Santos se enfrentam pelo Brasileirão (Foto: Arte/Lance!)
imagem cameraCeará e Santos se enfrentam pelo Brasileirão (Foto: Arte/Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Ceará e Santos se enfrentam neste domingo (5), às 20h30 (horário de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). O confronto, válido pela 27ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, terá transmissão exclusiva do Prime Video.

➡️ Clique para assistir no Prime Video

O Ceará vem de derrota por 1 a 0 para o Vitória, fora de casa, pelo Brasileirão. O Santos, por sua vez, recebeu o Grêmio na mesma rodada e empatou por 1 a 1.

Ficha do jogo

CEA
Santos-escudo-onde-assistir
SAN
27ª rodada
Brasileirão
Data e Hora
Domingo, 5 de outubro de 2025, às 20h30 (de Brasília)
Local
Arena Castelão, em Fortaleza (CE)
Árbitro
Anderson Daronco (RS)
Assistentes
Maira Mastella Moreira (RS) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)
Var
Rafael Traci (SC)
Onde assistir
Clique para assistir no Prime Video

O Ceará é o 11º colocado na tabela do torneio, com 31 pontos. O Santos está em 16º lugar, tendo 28 pontos.

➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará

Histórico do confronto

Ceará e Santos já se enfrentaram 24 vezes na história, com cinco vitórias para os cearenses, dez para os paulistas e nove empates.

Nas partidas em solo cearense, o domínio é do Vovô, que soma cinco triunfos. O Santos obteve quatro, com quatro igualdades em tal histórico.

Ceará em partida contra o Santos pelo Brasileirão (Foto: Felipe Santos/Ceará SC)
Partida entre Ceará e Santos, pelo Brasileirão (Foto: Felipe Santos/Ceará SC)

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Confira as informações do jogo entre Ceará x Santos

✅ FICHA TÉCNICA
CEARÁ X SANTOS
BRASILEIRÃO - 27ª RODADA

📆 Data e horário: domingo, 5 de outubro de 2025, às 20h30 (de Brasília)
📍 Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)
📺 Onde assistir: Prime Video

ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Anderson Daronco (RS)
🚩 Assistentes: Maira Mastella Moreira (RS) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)
🖥️ VAR: Rafael Traci (SC)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CEARÁ: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Richardson, Dieguinho e Lourenço; Galeano, Pedro Raul e Paulo Baya (Pedro Henrique). Técnico: Léo Condé.

SANTOS: Gabriel Brazão; Mayke (Igor Vinícius), Alexis Duarte, Luan Peres e Escobar; João Schmidt, Zé Rafael e Rollheiser; Barreal, Lautaro Díaz e Guilherme. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

