Ceará x Santos: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão
Equipes se enfrentam pela 27ª rodada
Ceará e Santos se enfrentam neste domingo (5), às 20h30 (horário de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). O confronto, válido pela 27ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, terá transmissão exclusiva do Prime Video.
Clique para assistir no Prime Video
O Ceará vem de derrota por 1 a 0 para o Vitória, fora de casa, pelo Brasileirão. O Santos, por sua vez, recebeu o Grêmio na mesma rodada e empatou por 1 a 1.
Ficha do jogo
O Ceará é o 11º colocado na tabela do torneio, com 31 pontos. O Santos está em 16º lugar, tendo 28 pontos.
Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará
Histórico do confronto
Ceará e Santos já se enfrentaram 24 vezes na história, com cinco vitórias para os cearenses, dez para os paulistas e nove empates.
Nas partidas em solo cearense, o domínio é do Vovô, que soma cinco triunfos. O Santos obteve quatro, com quatro igualdades em tal histórico.
Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos
Confira as informações do jogo entre Ceará x Santos
✅ FICHA TÉCNICA
CEARÁ X SANTOS
BRASILEIRÃO - 27ª RODADA
📆 Data e horário: domingo, 5 de outubro de 2025, às 20h30 (de Brasília)
📍 Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)
📺 Onde assistir: Prime Video
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Anderson Daronco (RS)
🚩 Assistentes: Maira Mastella Moreira (RS) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)
🖥️ VAR: Rafael Traci (SC)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
CEARÁ: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Richardson, Dieguinho e Lourenço; Galeano, Pedro Raul e Paulo Baya (Pedro Henrique). Técnico: Léo Condé.
SANTOS: Gabriel Brazão; Mayke (Igor Vinícius), Alexis Duarte, Luan Peres e Escobar; João Schmidt, Zé Rafael e Rollheiser; Barreal, Lautaro Díaz e Guilherme. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.
