Ceará e RB Bragantino estão escalados para a partida pelo Brasileirão
Clubes duelam neste sábado (16)
Ceará e RB Bragantino estão escalados para o duelo deste sábado (16), na Arena Castelão, às 16h (de Brasília), pela 20ª rodada do Brasileirão. Esta será a abertura do returno da competição nacional.
O técnico Léo Condé terá o desfalque do goleiro Fernando Miguel, do lateral-esquerdo Matheus Bahia e do atacante Fernandinho. O lateral é ausência porque sofreu um trauma no joelho esquerdo em sua última aparição.
Vindo de derrota por 2 a 1 para o Palmeiras, o Ceará vai a campo com os seguintes nomes: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Nicolas; Richardson, Dieguinho e Lourenço; Galeano, Pedro Raul e Aylon.
Do outro lado, o RB Bragantino vive uma fase negativa no Campeonato Brasileiro, com cinco derrotas consecutivas. O time tenta uma reação para voltar a se aproximar do G6, que dá vaga na Copa Libertadores.
O treinador Fernando Seabra escalou o seguinte 11 inicial: Cleiton, Nathan Mendes, Guzman Rodriguez, Pedro Henrique e Vanderlan; Gabriel, Eric Ramires e Bruno Praxedes; Lucas Barbosa, Sasha e Jhon Jhon.
✅ FICHA TÉCNICA
CEARÁ X RB BRAGANTINO
20ª RODADA – CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: sábado, 16 de agosto, às 16h (de Brasília);
📍 Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE);
📺 Onde assistir: Premiere;
🟨 Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ);
🚩 Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) e Raphael Carlos de Almeida Tavares dos Reis (RJ);
🖥️ VAR: Diego Pombo Lopez (BA).
⚽ ESCALAÇÕES
CEARÁ: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Nicolas; Richardson, Dieguinho e Lourenço; Galeano, Pedro Raul e Aylon. Técnico: Léo Condé.
RB BRAGANTINO: Cleiton, Nathan Mendes, Guzman Rodriguez, Pedro Henrique e Vanderlan; Gabriel, Eric Ramires e Bruno Praxedes; Lucas Barbosa, Sasha e Jhon Jhon. Técnico: Fernando Seabra.
