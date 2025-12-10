Fortaleza tem cinco jogadores em fim de contrato; veja nomes

Após anos na elite, o Fortaleza foi rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Em meio às mudanças no elenco por conta da queda, cinco jogadores do clube cearense estão em fim de contrato.

Dois dos nomes são zagueiros. Gastón Ávila está emprestado pelo Ajax-HOL e não deve ficar, visto que custaria um alto valor. O outro defensor é Lucas Gazal, que foi cedido pelo Atlético-GO nessa temporada.

Já o meio-campista Pierre foi emprestado pelo Tombense até o fim do ano. O volante chegou com uma opção de compra em seu vínculo e, após boas apresentações, é possível que o Tricolor adquira seu passe.

Yago Pikachu está de saída do Fortaleza (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

Os outros dois nomes da lista são atacantes. Yago Pikachu está de saída após 286 jogos no clube, como apurou o Lance!. No mesmo setor, Marinho também só tem contrato até o fim deste ano.

Há ainda a questão do técnico Martín Palermo, que assinou um vínculo somente para a atual temporada. Mesmo sem a renovação automática em caso de permanência, o Fortaleza deseja contar com o argentino para 2026.

Queda interrompe marca histórica do Fortaleza

Com o rebaixamento, uma marca histórica do Fortaleza na Série A foi interrompida. Isso porque, como estava no Brasileirão desde 2019, o Tricolor permaneceu na elite por sete temporadas consecutivas. Esse é o recorde de uma equipe nordestina desde 2003, quando teve início o formato de pontos corridos.

O Leão ficou no G4 em duas oportunidades ao longo dessas sete edições. Além de frequentar a Copa Libertadores, as campanhas renderam idas à Copa Sul-Americana.