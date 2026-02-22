menu hamburguer
Fortaleza

Com Fred, Fortaleza apresenta comissões de base para 2026

Sub-20 fez sua estreia no último sábado (21)

Foto-Esau-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Esaú Souza
Fortaleza (CE)
Dia 22/02/2026
07:15
Fred, treinador do sub-17 do Fortaleza (Foto: João Moura/Fortaleza EC)
imagem cameraFred, treinador do sub-20 do Fortaleza (Foto: João Moura/Fortaleza EC)
  • Matéria
Com o início das competições de base da temporada 2026, o Fortaleza apresentou as comissões técnicas que farão parte do clube na temporada. O ex-atacante Fred, ídolo do Fluminense, é o novo treinador da categoria sub-20.

➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza

Fred conquistou a Supercopa Capital sub-17 em dezembro de 2025, sendo esse o seu primeiro título como técnico. Já em relação às disputas deste ano, o profissional estará no comando do sub-20.

A estreia aconteceu no último sábado (21), pelo Campeonato Brasileiro. O Leão marcou no fim do jogo e empatou em 2 a 2 com o Fluminense, último clube de Fred em sua carreira de jogador.

Thiago Dantas, técnico do sub-17 do Fortaleza (Foto: divulgação/Fortaleza EC)
O sub-17 terá o retorno do técnico Thiago Dantas, campeão estadual em 2025. O profissional destacou a satisfação pela volta ao cargo.

Muito feliz pela oportunidade de novamente estar no comando técnico da categoria sub-17. Será um ano de muitos desafios onde disputaremos a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro e vamos em busca do Tricampeonato cearense. Entre os principais objetivos está a formação de atletas, a implementação do modelo de jogo do clube e o desenvolvimento individual de cada um. Espero que seja um grande ano para todos que fazem a base do Fortaleza cada vez mais forte - relatou Thiago Dantas ao Lance!.

continua após a publicidade

➡️ Fortaleza volta a vencer o Ferroviário e vai à final do Cearense

Confira as comissões técnicas das categorias de base do Fortaleza:

Sub-9 (trabalha também com o sub-8)
Treinador: Romário Lucas
Auxiliar: Bruno Chagas
Preparador de goleiros: Carlos César Júnior

Sub-11 (trabalha também com o sub-10)
Treinador: Andrezinho
Auxiliar: Caio Lucas
Massagista: João Vitor
Preparador de goleiros: Paulo Santiago

Sub-13
Treinador: Ramon Cassiano
Auxiliar: Samyr Holanda
Preparador físico: Ronaldo Rodrigues
Preparador de goleiros: Paulo Santiago
Massagista: João Vitor
Analista de desempenho: Vitor Gabriel

➡️ Emprestado pelo Vasco, atacante estreia com assistência no Fortaleza

Sub-15
Treinador: Rafael Fialho
Auxiliar: Pedro Henrique
Preparador físico: Diego Mota
Preparador de goleiros: Felipe Mota
Analista de desempenho: Carlos Silva

Sub-16
Treinador: William Júnior
Auxiliar: Clodoaldo Ferreira
Preparador de goleiros: Jhonatan Conrado
Preparador físico: Marcos Xavier
Analista de desempenho: Carlos Silva

Sub-17
Treinador: Thiago Dantas
Auxiliar: Rinaldo Santana
Preparador físico: Anderson Lira
Preparador de goleiros: Paulo Henrique
Analista de desempenho: Guilherme Severo

Sub-20
Treinador: Fred Guedes
Auxiliares: Bruno Barros e José Carlos
Preparador físico: Jefferson Souza
Preparador de goleiros: Matheus Moraes
Analista de desempenho: Conrado Aguilar

