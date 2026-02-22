Com Fred, Fortaleza apresenta comissões de base para 2026

Com o início das competições de base da temporada 2026, o Fortaleza apresentou as comissões técnicas que farão parte do clube na temporada. O ex-atacante Fred, ídolo do Fluminense, é o novo treinador da categoria sub-20.

Fred conquistou a Supercopa Capital sub-17 em dezembro de 2025, sendo esse o seu primeiro título como técnico. Já em relação às disputas deste ano, o profissional estará no comando do sub-20.

A estreia aconteceu no último sábado (21), pelo Campeonato Brasileiro. O Leão marcou no fim do jogo e empatou em 2 a 2 com o Fluminense, último clube de Fred em sua carreira de jogador.

Thiago Dantas, técnico do sub-17 do Fortaleza (Foto: divulgação/Fortaleza EC)

O sub-17 terá o retorno do técnico Thiago Dantas, campeão estadual em 2025. O profissional destacou a satisfação pela volta ao cargo.

— Muito feliz pela oportunidade de novamente estar no comando técnico da categoria sub-17. Será um ano de muitos desafios onde disputaremos a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro e vamos em busca do Tricampeonato cearense. Entre os principais objetivos está a formação de atletas, a implementação do modelo de jogo do clube e o desenvolvimento individual de cada um. Espero que seja um grande ano para todos que fazem a base do Fortaleza cada vez mais forte - relatou Thiago Dantas ao Lance!.

Confira as comissões técnicas das categorias de base do Fortaleza:

Sub-9 (trabalha também com o sub-8)

Treinador: Romário Lucas

Auxiliar: Bruno Chagas

Preparador de goleiros: Carlos César Júnior

Sub-11 (trabalha também com o sub-10)

Treinador: Andrezinho

Auxiliar: Caio Lucas

Massagista: João Vitor

Preparador de goleiros: Paulo Santiago

Sub-13

Treinador: Ramon Cassiano

Auxiliar: Samyr Holanda

Preparador físico: Ronaldo Rodrigues

Preparador de goleiros: Paulo Santiago

Massagista: João Vitor

Analista de desempenho: Vitor Gabriel

Sub-15

Treinador: Rafael Fialho

Auxiliar: Pedro Henrique

Preparador físico: Diego Mota

Preparador de goleiros: Felipe Mota

Analista de desempenho: Carlos Silva

Sub-16

Treinador: William Júnior

Auxiliar: Clodoaldo Ferreira

Preparador de goleiros: Jhonatan Conrado

Preparador físico: Marcos Xavier

Analista de desempenho: Carlos Silva

Sub-17

Treinador: Thiago Dantas

Auxiliar: Rinaldo Santana

Preparador físico: Anderson Lira

Preparador de goleiros: Paulo Henrique

Analista de desempenho: Guilherme Severo

Sub-20

Treinador: Fred Guedes

Auxiliares: Bruno Barros e José Carlos

Preparador físico: Jefferson Souza

Preparador de goleiros: Matheus Moraes

Analista de desempenho: Conrado Aguilar

