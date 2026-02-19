Vasco x Fluminense: confira as informações sobre ingressos para o clássico
Equipes se enfrentam no jogo de ida neste domingo (22)
O primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca entre Vasco e Fluminenseacontece neste domingo (22), às 18h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos. A venda de ingressos já tem datas e horários definidos, com prioridade para sócios.
Informações de ingressos para Vasco x Fluminense
📅 Datas e horários de venda
- Abertura para sócios: 19/02, às 14h
- Público geral: 20/02, às 10h
- Encerramento das vendas: 22/02, às 18h45
🛒 Onde comprar
- Sócio Gigante: Sócio Gigante
- Sócio Estatutário: Sócio Vasco
- Público geral e visitante: Eleven Tickets
💰 Valores dos ingressos
🔹 Setor Norte (Vasco)
- Dinamite Eterno – Check-in
- Gigante ★★★★★ – R$ 22,50
- Gigante ★★★★ – R$ 27,00
- Gigante ★★★ – R$ 31,50
- Gigante ★★ – R$ 36,00
- Estatutário – R$ 45,00
- Norte a Sul – R$ 45,00
- Camisas Negras – R$ 63,00
- Inteira: R$ 90,00
- Meia: R$ 45,00
🔹 Leste Superior (Vasco)
- Dinamite Eterno – Check-in
- Gigante ★★★★★ – R$ 30,00
- Gigante ★★★★ – R$ 36,00
- Gigante ★★★ – R$ 42,00
- Gigante ★★ – R$ 48,00
- Estatutário – R$ 60,00
- Norte a Sul – R$ 60,00
- Camisas Negras – R$ 84,00
- Inteira: R$ 120,00
- Meia: R$ 60,00
🔹 Leste Inferior (Vasco)
- Dinamite Eterno – Check-in
- Gigante ★★★★★ – R$ 35,00
- Gigante ★★★★ – R$ 42,00
- Gigante ★★★ – R$ 49,00
- Gigante ★★ – R$ 56,00
- Estatutário – R$ 70,00
- Norte a Sul – R$ 70,00
- Camisas Negras – R$ 98,00
- Inteira: R$ 140,00
- Meia: R$ 70,00
🔸 Setores Visitantes (Fluminense)
- Setor Sul: Inteira R$ 90,00 | Meia/Sócio visitante R$ 45,00
- Oeste Superior: Inteira R$ 120,00 | Meia/Sócio visitante R$ 60,00
- Oeste Inferior: Inteira R$ 140,00 | Meia/Sócio visitante R$ 70,00
⏰ Ondas de compra
- Estatutários e Dinamite Eterno: 19/02 às 14h
- Gigante ★★★★★: 19/02 às 15h
- Gigante ★★★★: 19/02 às 17h
- Gigante ★★★: 19/02 às 18h
- Norte a Sul e Gigante ★★: 19/02 às 19h
- Camisas Negras e Coração Infantil: 19/02 às 20h
- Público Geral, Visitante e Gratuidade: 20/02 às 10h
📲 Biometria facial obrigatória
O acesso ao estádio será exclusivamente por reconhecimento facial. O cadastro deve ser feito no site. Confira o passo a passo:
- Acessar seu cadastro no site de sócio.
- Selecionar a partida.
- Clicar em "Comprar Agora".
- Caso não tenha biometria cadastrada, clicar em "Cadastrar Facial".
- Realizar captura facial, anexar documento e aguardar confirmação.
⚠ Após a vinculação do convidado, não será permitida troca.
🎟 Gratuidade (resgate on-line)
Disponível em 20/02, das 10h às 18h (conforme disponibilidade), exclusivamente pelo site vasco.eleventickets.com, após validação da biometria.
👶 Crianças
3 a 11 anos: resgate dentro do cadastro de um adulto com ingresso pago no mesmo setor.
Até 2 anos: apenas documento original (não precisa resgatar ingresso).
👴 Idosos
A partir de 60 anos: documento original com foto (frente e verso).
♿ Pessoa com Deficiência (PCD)
É necessário:
- Cadastro e login no site de vendas
- Envio de documentação na aba "Benefício"
- Aprovação do benefício e biometria cadastrada
Documentos aceitos:
- Cartão PCD (Detran)
- RioCard Social
- Laudo médico (até 3 meses, com assinatura, carimbo e CID)
⚠ A gratuidade para acompanhante será concedida apenas quando houver previsão legal ou indicação expressa no laudo.
⚠ Menores de 18 anos devem ter acompanhante responsável legal com documentação comprobatória.
⚠ Não haverá sala sensorial para pessoas com TEA.
🚪 Acesso ao estádio
- Abertura dos portões: 15h
Portões por setor
- Norte – Vasco
- Leste Superior – Vasco
- Leste Inferior – Vasco
- Oeste Inferior – Visitante
- Oeste Superior – Visitante
- Sul – Visitante
