Vasco x Fluminense: confira as informações sobre ingressos para o clássico

O primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca entre Vasco e Fluminenseacontece neste domingo (22), às 18h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos. A venda de ingressos já tem datas e horários definidos, com prioridade para sócios.

continua após a publicidade

➡️ Olheiro Lance!: saída de Coutinho abre espaço na folha do Vasco; veja opções para reposição

Kevin Serna em campo no duelo entre Fluminense e Vasco na Copa do Brasil de 2025 (Foto: Alexandre Brum/Agencia Enquadrar/Gazeta Press)

Informações de ingressos para Vasco x Fluminense

📅 Datas e horários de venda

Abertura para sócios: 19/02, às 14h

Público geral: 20/02, às 10h

Encerramento das vendas: 22/02, às 18h45

🛒 Onde comprar

💰 Valores dos ingressos

🔹 Setor Norte (Vasco)

Dinamite Eterno – Check-in

Gigante ★★★★★ – R$ 22,50

Gigante ★★★★ – R$ 27,00

Gigante ★★★ – R$ 31,50

Gigante ★★ – R$ 36,00

Estatutário – R$ 45,00

Norte a Sul – R$ 45,00

Camisas Negras – R$ 63,00

Inteira: R$ 90,00

Meia: R$ 45,00

🔹 Leste Superior (Vasco)

Dinamite Eterno – Check-in

Gigante ★★★★★ – R$ 30,00

Gigante ★★★★ – R$ 36,00

Gigante ★★★ – R$ 42,00

Gigante ★★ – R$ 48,00

Estatutário – R$ 60,00

Norte a Sul – R$ 60,00

Camisas Negras – R$ 84,00

Inteira: R$ 120,00

Meia: R$ 60,00

🔹 Leste Inferior (Vasco)

Dinamite Eterno – Check-in

Gigante ★★★★★ – R$ 35,00

Gigante ★★★★ – R$ 42,00

Gigante ★★★ – R$ 49,00

Gigante ★★ – R$ 56,00

Estatutário – R$ 70,00

Norte a Sul – R$ 70,00

Camisas Negras – R$ 98,00

Inteira: R$ 140,00

Meia: R$ 70,00

🔸 Setores Visitantes (Fluminense)

Setor Sul: Inteira R$ 90,00 | Meia/Sócio visitante R$ 45,00

Inteira R$ 90,00 | Meia/Sócio visitante R$ 45,00 Oeste Superior: Inteira R$ 120,00 | Meia/Sócio visitante R$ 60,00

Inteira R$ 120,00 | Meia/Sócio visitante R$ 60,00 Oeste Inferior: Inteira R$ 140,00 | Meia/Sócio visitante R$ 70,00

⏰ Ondas de compra

Estatutários e Dinamite Eterno: 19/02 às 14h

Gigante ★★★★★: 19/02 às 15h

Gigante ★★★★: 19/02 às 17h

Gigante ★★★: 19/02 às 18h

Norte a Sul e Gigante ★★: 19/02 às 19h

Camisas Negras e Coração Infantil: 19/02 às 20h

Público Geral, Visitante e Gratuidade: 20/02 às 10h

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

📲 Biometria facial obrigatória

O acesso ao estádio será exclusivamente por reconhecimento facial. O cadastro deve ser feito no site. Confira o passo a passo:

Acessar seu cadastro no site de sócio.

Selecionar a partida.

Clicar em "Comprar Agora".

Caso não tenha biometria cadastrada, clicar em "Cadastrar Facial".

Realizar captura facial, anexar documento e aguardar confirmação.

⚠ Após a vinculação do convidado, não será permitida troca.

🎟 Gratuidade (resgate on-line)

Disponível em 20/02, das 10h às 18h (conforme disponibilidade), exclusivamente pelo site vasco.eleventickets.com, após validação da biometria.

👶 Crianças

3 a 11 anos: resgate dentro do cadastro de um adulto com ingresso pago no mesmo setor.

Até 2 anos: apenas documento original (não precisa resgatar ingresso).

👴 Idosos

A partir de 60 anos: documento original com foto (frente e verso).

♿ Pessoa com Deficiência (PCD)

É necessário:

Cadastro e login no site de vendas

Envio de documentação na aba "Benefício"

Aprovação do benefício e biometria cadastrada

Documentos aceitos:

Cartão PCD (Detran)

RioCard Social

Laudo médico (até 3 meses, com assinatura, carimbo e CID)

⚠ A gratuidade para acompanhante será concedida apenas quando houver previsão legal ou indicação expressa no laudo.

⚠ Menores de 18 anos devem ter acompanhante responsável legal com documentação comprobatória.

⚠ Não haverá sala sensorial para pessoas com TEA.

🚪 Acesso ao estádio

Abertura dos portões: 15h

Portões por setor