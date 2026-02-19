menu hamburguer
Vasco x Fluminense: confira as informações sobre ingressos para o clássico

Equipes se enfrentam no jogo de ida neste domingo (22)

Dia 19/02/2026
14:53
Robert Renan Vasco
Robert Renan na partida da semifinal da Copa do Brasil 2025 contra o FLuminense (Foto: Alexandre Brum/AGENCIA ENQUADRAR)
O primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca entre Vasco e Fluminenseacontece neste domingo (22), às 18h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos. A venda de ingressos já tem datas e horários definidos, com prioridade para sócios.

Kevin Serna em campo no duelo entre Fluminense e Vasco na Copa do Brasil de 2025 (Foto: Alexandre Brum/Agencia Enquadrar/Gazeta Press)
Informações de ingressos para Vasco x Fluminense

📅 Datas e horários de venda

  • Abertura para sócios: 19/02, às 14h
  • Público geral: 20/02, às 10h
  • Encerramento das vendas: 22/02, às 18h45

🛒 Onde comprar

💰 Valores dos ingressos

🔹 Setor Norte (Vasco)

  • Dinamite Eterno – Check-in
  • Gigante ★★★★★ – R$ 22,50
  • Gigante ★★★★ – R$ 27,00
  • Gigante ★★★ – R$ 31,50
  • Gigante ★★ – R$ 36,00
  • Estatutário – R$ 45,00
  • Norte a Sul – R$ 45,00
  • Camisas Negras – R$ 63,00
  • Inteira: R$ 90,00
  • Meia: R$ 45,00

🔹 Leste Superior (Vasco)

  • Dinamite Eterno – Check-in
  • Gigante ★★★★★ – R$ 30,00
  • Gigante ★★★★ – R$ 36,00
  • Gigante ★★★ – R$ 42,00
  • Gigante ★★ – R$ 48,00
  • Estatutário – R$ 60,00
  • Norte a Sul – R$ 60,00
  • Camisas Negras – R$ 84,00
  • Inteira: R$ 120,00
  • Meia: R$ 60,00

🔹 Leste Inferior (Vasco)

  • Dinamite Eterno – Check-in
  • Gigante ★★★★★ – R$ 35,00
  • Gigante ★★★★ – R$ 42,00
  • Gigante ★★★ – R$ 49,00
  • Gigante ★★ – R$ 56,00
  • Estatutário – R$ 70,00
  • Norte a Sul – R$ 70,00
  • Camisas Negras – R$ 98,00
  • Inteira: R$ 140,00
  • Meia: R$ 70,00

🔸 Setores Visitantes (Fluminense)

  • Setor Sul: Inteira R$ 90,00 | Meia/Sócio visitante R$ 45,00
  • Oeste Superior: Inteira R$ 120,00 | Meia/Sócio visitante R$ 60,00
  • Oeste Inferior: Inteira R$ 140,00 | Meia/Sócio visitante R$ 70,00

⏰ Ondas de compra

  • Estatutários e Dinamite Eterno: 19/02 às 14h
  • Gigante ★★★★★: 19/02 às 15h
  • Gigante ★★★★: 19/02 às 17h
  • Gigante ★★★: 19/02 às 18h
  • Norte a Sul e Gigante ★★: 19/02 às 19h
  • Camisas Negras e Coração Infantil: 19/02 às 20h
  • Público Geral, Visitante e Gratuidade: 20/02 às 10h

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

📲 Biometria facial obrigatória

O acesso ao estádio será exclusivamente por reconhecimento facial. O cadastro deve ser feito no site. Confira o passo a passo:

  • Acessar seu cadastro no site de sócio.
  • Selecionar a partida.
  • Clicar em "Comprar Agora".
  • Caso não tenha biometria cadastrada, clicar em "Cadastrar Facial".
  • Realizar captura facial, anexar documento e aguardar confirmação.

⚠ Após a vinculação do convidado, não será permitida troca.

🎟 Gratuidade (resgate on-line)

Disponível em 20/02, das 10h às 18h (conforme disponibilidade), exclusivamente pelo site vasco.eleventickets.com, após validação da biometria.

👶 Crianças

3 a 11 anos: resgate dentro do cadastro de um adulto com ingresso pago no mesmo setor.

Até 2 anos: apenas documento original (não precisa resgatar ingresso).

👴 Idosos

A partir de 60 anos: documento original com foto (frente e verso).

♿ Pessoa com Deficiência (PCD)

É necessário:

  • Cadastro e login no site de vendas
  • Envio de documentação na aba "Benefício"
  • Aprovação do benefício e biometria cadastrada

Documentos aceitos:

  • Cartão PCD (Detran)
  • RioCard Social
  • Laudo médico (até 3 meses, com assinatura, carimbo e CID)

⚠ A gratuidade para acompanhante será concedida apenas quando houver previsão legal ou indicação expressa no laudo.

⚠ Menores de 18 anos devem ter acompanhante responsável legal com documentação comprobatória.

⚠ Não haverá sala sensorial para pessoas com TEA.

🚪 Acesso ao estádio

  • Abertura dos portões: 15h

Portões por setor

  • Norte – Vasco
  • Leste Superior – Vasco
  • Leste Inferior – Vasco
  • Oeste Inferior – Visitante
  • Oeste Superior – Visitante
  • Sul – Visitante

