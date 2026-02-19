Técnico do Palmeiras, Abel Ferreira atinge marca histórica no futebol brasileiro: 'Orgulho'

O técnico Abel Ferreira segue colecionando números positivos não apenas no Palmeiras, mas também no futebol brasileiro. O português é o treinador com mais títulos na história do clube - ao lado de Oswaldo Brandão, com dez conquistas -, e se tornou nesta quinta-feira (19) o quinto comandante mais longevo do futebol nacional em todos os tempos.

Há cinco anos, três meses e 15 dias no comando do Verdão, o português superou Telê Santana, que permaneceu no São Paulo por cinco anos, três meses e 14 dias, entre 1990 e 1996. À frente de Abel estão apenas as passagens de Flávio Costa pelo Flamengo (oito anos, entre 1938 e 1946), Henry Welfare pelo Vasco (dez anos e sete meses, entre 1926 e 1937), Lula pelo Santos (12 anos e sete meses, entre 1954 e 1967) e Amadeu Teixeira pelo América-AM (53 anos, de 1955 a 2008).

- Para mim, é um orgulho poder chegar a uma marca como esta. Ela é consequência de um trabalho coletivo bem feito por todos: pela nossa direção, pelas direções anteriores, pelos nossos torcedores e por tudo aquilo que fazemos enquanto staff, enquanto clube e enquanto família - disse o treinador.

- Somos uma equipe que representa muito bem aquilo que são os valores do Palmeiras, que é um estilo de vida e uma forma de ser e estar na vida e no futebol - completou Abel, que estreou pelo Palmeiras no dia 5 de novembro de 2020: vitória por 1 a 0 sobre o RB Bragantino, pela Copa do Brasil.

Ao todo, a comissão técnica portuguesa soma 407 partidas, com 236 vitórias, 95 empates e 76 derrotas. Abel, aliás, é o treinador estrangeiro com mais troféus na história do futebol nacional (dez), com mais títulos de Campeonato Brasileiro (dois) e com mais conquistas de Paulista (três) – e ainda o único técnico estrangeiro a ganhar a Copa do Brasil (em 2020).

A presidente palmeirense Leila Pereira parabenizou Abel pela façanha atingida nesta quinta-feira. Em dezembro, a empresária renovou o contrato do treinador até dezembro de 2027, quando terminará o seu segundo mandato à frente do Verdão.

- Eu já disse algumas vezes que considero o Abel o maior treinador da história do Palmeiras e tenho certeza de que essa parceria de mais de cinco anos ainda renderá muitas conquistas para nós. O Palmeiras é um clube que acredita no planejamento e que dá confiança para os seus profissionais desempenharem as suas funções. Agimos com a razão em todos os momentos. Não por acaso, estamos sempre disputando títulos e sendo protagonistas no futebol brasileiro, sul-americano e mundial - afirmou a presidente.

