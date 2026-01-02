Com Mozart e reforços, Ceará se reapresenta nesta sexta-feira

Após dias de trabalho remoto, o Ceará realizará a sua reapresentação presencial nesta sexta-feira (2). Rebaixado para a Série B, o time vem passando por várias mudanças desde o fim da temporada passada.

O elenco teve cinco dias de atividades remotas, com início após as celebrações de Natal. Os trabalhos foram orientados pelas equipes de preparação física do Centro de Saúde e Performance (CESP).

Nesta sexta, o retorno será definitivo na modalidade presencial. As atividades continuarão pelos sete dias seguintes, indo até a véspera do primeiro jogo da temporada.

Treino do Ceará

A estreia do Vovô em 2026 será diante do Floresta, no dia 10 (sábado), fora de casa. A partida no Estádio Domingão, valendo pela 2ª rodada do Campeonato Cearense, começará às 16h30 (de Brasília).

A Série B, grande foco do clube no ano, terá início somente em março. A Copa do Nordeste e a Copa do Brasil completam o calendário dos cearenses.

Novidades na reapresentação do Ceará

Reformulando grande parte do seu elenco, o Ceará anunciou, até agora, dois reforços para 2026. O primeiro foi o lateral-direito Alex Silva e o segundo foi o meia-atacante Juan Alano. Ambos estarão no CT de Porangabuçu nesta sexta e realizarão as suas primeiras atividades.

Substituto de Léo Condé no cargo, Mozart também fará seu primeiro trabalho na sede alvinegra. A apresentação oficial do técnico está marcada para a próxima segunda-feira (5).

O time segue em busca de reforços no mercado. As saídas incluem nomes como os laterais Fabiano Souza e Matheus Bahia, o zagueiro Willian Machado, os meio-campistas Lourenço e Lucas Mugni e os atacantes Galeano e Pedro Raul.