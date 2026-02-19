Diretor esclarece sobre futuro de Alisson no São Paulo
Diretor falou sobre o assunto em entrevista
O executivo de futebol Rui Costa abriu o jogo sobre o futuro de Alisson no São Paulo, em entrevista ao UOL. O dirigente foi questionado sobre a negociação que não avançou envolvendo o volante e o Corinthians.
Segundo Rui, o pedido para sair não partiu do jogador, mas esteve ligado à relação construída com Dorival Júnior, com quem foi campeão e mantém boa conexão. Neste momento, o dirigente afirmou que o clube não trabalha com a ideia de negociá-lo, a menos que surja uma proposta considerada adequada.
– Alisson nunca entrou na minha sala ou na do presidente para dizer que queria sair do São Paulo. A partir da relação que construiu com Dorival, porque foi campeão com ele e porque tem quase 150 jogos com a camisa do São Paulo, atuando infiltrado, com o tornozelo machucado e até com a costela lesionada, surgiu essa possibilidade – afirmou.
Rui também explicou que a desistência do Corinthians mudou o cenário e revelou uma conversa entre o jogador e o técnico Hernán Crespo.
– Quando o Corinthians desiste, ele cria um novo cenário que cabe a nos tratarmos. O Alisson vai ter que reconquistar a torcida do São Paulo? Nenhuma dúvida disso. Mas o Alisson está integrado, treinando, se esforçando, já melhorou seus números físicos. O Crespo o procurou pra dizer 'eu conto contigo', temos que criar um processo de reinserção esportiva e também humana. Houve ofertas de outros clubes, chegou um momento que pensamos que era melhor ele jogar em outro lugar, mas o São Paulo só vai negociar o Alisson dentro dos seus parâmetros. Não vou dar o Alisson de graça a outro clube porque de alguma maneira se entende que ele não pode mais jogar no São Paulo – completou.
Relembre a polêmica envolvendo a possível ida de Alisson ao Corinthians
Alisson estava encaminhado com o Corinthians há algumas semanas. No acordo, o Tricolor tinha pedido um valor de R$ 1 milhão. Porém, o time alvinegro não teve o valor e a negociação não caminhou.
O valor funcionava como uma espécie de cláusula anti-calote imposta pela diretoria do São Paulo para a transferência do volante ao Corinthians pelo restante da temporada. Pelo acordo, o Timão ainda teria que pagar outros R$ 500 mil.
A negociação foi conduzida por Marcelo Paz e Rui Costa. Entretanto, a diretoria do Corinthians voltou atrás e desistiu de pagar o valor de 'entrada'. Internamente, há quem defenda que o Timão deva arcar somente com os salários do jogador.
