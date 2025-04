Ceará bate o Vasco em noite marcada pela ‘Lei do ex’ no Castelão

Em duelo que abriu a quarta rodada do Campeonato Brasileiro, nesta terça-feira (15), no Castelão, o Ceará venceu o Vasco por 2 a 1 e foi para a parte superior da tabela, com sete pontos somados. A partida foi marcada pela famosa "Lei do Ex", já que Pedro Raul, centroavante do Vozão e que jogou no Cruz-Maltino em 2023, marcou os dois gols do triunfo. Vegetti diminuiu para os cariocas nos acréscimos.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Como foi o jogo?

De olho em uma arrancada sob o comando de Fábio Carille, para dar mais tranquilidade no início da competição, o Vasco não conseguiu uma atuação segura no Castelão. Ainda que tenha levado perigo primeiro, com finalização de Payet tirando tinta da meta defendida por Bruno Ferreira, foi o Vozão quem saiu na frente em meio a ritmo intenso pedido por Léo Condé.

Após momentos de pressão, João Victor falhou pelo lado direito da zaga e Lucas Mugni cruzou na medida para Pedro Raul completar aos 28 minutos da primeira etapa, e fazer valer a famosa "Lei do Ex". O Cruz-Maltino não conseguiu assustar 45 minutos iniciais, escancarando problemas na construção.

continua após a publicidade

Pedro Raul comemorando um dos gols na vitória sobre o Vasco (Foto: Lucas Emanuel/AGIF)

O Ceará fez uma segunda etapa de poucos riscos e controlou bem as ações do Vasco na busca pelo empate. Na principal chegada do Cruz-Maltino, Payet, que foi titular devido ao desgaste de Coutinho, poupado, acabou lesionando o joelho direito e precisou ser substituído.

Mario critica oposição no Fluminense e cita Vasco: ‘Política de baixo clero’

E era mesmo noite de Pedro Raul para fazer o Castelão vibrar. Para "matar" o jogo aos 35 minutos, Galano cruzou pela direita, Guilherme surgiu nas costas de Paulo Henrique e escorou no segundo pau para o camisa nove, que entrou sozinho e escorou.

continua após a publicidade

Já nos acréscimos, o Vasco descontou para colocar fogo nos minutos finais. Jair achou Rayan pelo lado esquerdo de ataque e o jovem cruzou na medida para o artilheiro Vegetti. O argentino cabeceou tirando do alcance de Fernando Miguel aos 47 minutos. O tempo era curto, e o Ceará conseguiu sustentar o resultado.

Próximos jogos

O Vasco jogará primeiro na próxima rodada. O time comandado por Fábio Carille volta a campo no sábado (19), no Maracanã, contra o Flamengo, às 18h30 (de Brasília). O Ceará, por sua vez, irá encerrar a quinta rodada na próxima segunda-feira (21), contra o Bahia, na Fonte Nova, às 20h.

✅ FICHA TÉCNICA

CEARÁ 2 X 1 VASCO

4ª RODADA – BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: sábado, 15 de abril, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Arena do Castelão, em Fortaleza (CE);

📺 Onde assistir: Sportv e Premiere;

🟨 Árbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL);

🚩 Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Leone Carvalho Rocha (GO);

🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO).

Gols: Pedro Raul 28'/1ºT e 35'/2ºT (CEA); Vegetti 47'/2ºT (VAS)

Cartões amarelos: Fabiano Souza, Galeano e Matheus Bahia (CEA); Paulinho e Hugo Moura (VAS)

⚽ ESCALAÇÕES

CEARÁ: Bruno Ferreira (Fernando Miguel), Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado, Matheus Bahia; Dieguinho (Lourenço), Fernando Sobral e Lucas Mugni (Matheus Araújo); Aylon (Guilherme), Galeano e Pedro Raul (Rômulo). Técnico: Léo Condé

VASCO: Léo Kardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas e Lucas Piton; Hugo Moura, Paulinho (Jair), Garré (Adson), Payet (Alex Teixeira) e Nuno Moreira (Rayan); Vegetti. Técnico: Fábio Carille.