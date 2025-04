A literatura latino-americana acordou mais triste hoje. O peruano Mario Vargas Llosa faleceu na noite de domingo (13), aos 89 anos, em Lima. Torcedor do Universitario, o atual bicampeão nacional lamentou a morte do escritor, sócio honorário do clube.

Nascido em 1936, em Arequipa, Vargas Llosa foi escritor, político, jornalista e professor que conquistou leitores em todos os cantos do mundo. Em 2010, ele venceu o Nobel de Literatura, com a justificativa por parte da premiação de que sua obra retratava a "cartografia das estruturas de poder e suas imagens vigorosas sobre a resistência, revolta e derrota individual".

Focado em política, Mario escreveu sobre a complexa realidade peruana e fez parte de uma grande geração de escritores latino-americanos, ao lado do colombiano Gabriel García Márquez, o argentino Julio Cortázar e os mexicanos Carlos Fuentes e Juan Rulfo.

No esporte, Mario era torcedor do Universitario, o maior campeão do país, com 28 títulos na elite do futebol peruano, que expressou condolências nas redes sociais do clube centenário Maior rival da La U, o Alianza Lima também publicou uma mensagem de luto sobre o ocorrido, além da Federação Peruana.

🙏 Confira as homenagens a Mario Vargas Llosa

