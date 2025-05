O Ceará foi derrotado por 1 a 0 pelo Palmeiras, na noite desta quarta-feira (30), pelo duelo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. A partida aconteceu na Arena Castelão. O treinador Léo Condé destacou que sua equipe jogou "de igual para igual" com o rival paulista.

— O placar a gente lamenta, mas com certeza, se a gente continuar tendo esse nível de atuação que a gente teve hoje, contra esse grande adversário... Um trabalho muito consolidado, talvez como uma das melhores equipes do futebol brasileiro, da América do Sul. E a gente jogou com uma equipe nova, jogou de igual para igual. Nos deixa satisfeitos e esperançosos para o restante da temporada - relatou o comandante.

— Eles levam uma vantagem grande, por terem saído na frente e por jogarem em casa, onde estão acostumados. Mas eu acredito que se a gente conseguir se mobilizar e ter uma atuação parecida com a de hoje, podemos voltar com um bom resultado de lá. É difícil? É, mas não é impossível. Mas não resta dúvida de que, nesse momento, foco total no Campeonato Brasileiro. Temos jogos importantes antes do jogo da volta - explicou Léo Condé.

No embate, o gol dos paulistas foi marcado pelo zagueiro Gustavo Gómez. Com o resultado negativo, chegou ao fim a sequência invicta do Ceará em seu estado, que era de 25 jogos.

O jogo de volta ocorrerá no dia 22 de maio (quinta-feira), no Allianz Parque. O Ceará precisa vencer por um gol de diferença para levar o confronto para os pênaltis. Caso vença por dois ou mais tentos, a vaga será imediata.

Agenda do Ceará

Depois do embate diante do Palmeiras, o Alvinegro volta as suas atenções para a disputa do Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso do Vovô acontecerá no sábado (3), contra o Vitória, na Arena Castelão. O Ceará é o atual nono colocado na tabela do torneio, com oito pontos em seis jogos.