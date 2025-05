Ceará perde para o Palmeiras e vê invencibilidade no estado cair

O Ceará perdeu para o Palmeiras por 1 a 0 na noite da última quarta-feira (30), na Arena Castelão, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Com isso, a equipe perdeu a sua sequência invicta atuando em solo cearense. A marca histórica era de 25 jogos e, caso seguisse por mais um duelo, seria o recorde isolado do Alvinegro no século XXI.

Na derrota para o Alviverde, o gol foi marcado pelo zagueiro Gustavo Gómez, no 1º tempo. O jogo de volta acontecerá no dia 22 de maio (quinta-feira), no Allianz Parque. Vitória alvinegra por um gol de diferença levará o duelo para os pênaltis. Caso triunfe por dois ou mais gols, a classificação cearense será imediata.

Ceará: detalhes da invencibilidade que caiu contra o Palmeiras

A sequência de 25 jogos sem derrotas em solo cearense começou em agosto de 2024, quando o Vovô superou o Novorizontino por 1 a 0. O desempenho foi essencial para que o time conquistasse o acesso à Série A naquele ano. Ao todo, foram 21 vitórias e quatro empates no recorte.

A outra marca invicta de 25 compromissos no século atual ocorreu entre setembro de 2010 e março de 2011. Como o Alvinegro perdeu neste 26º embate, o recorde estabelecido não será de maneira isolada.

Ceará em partida contra o Palmeiras, na Arena Castelão, pela Copa do Brasil de 2025 (Foto: Felipe Santos/Ceará SC)

Agenda do Ceará

Depois do embate diante do Palmeiras, o Ceará volta as suas atenções para a disputa do Campeonato Brasileiro. A próxima partida do Vovô acontecerá no sábado (3), contra o Vitória, na Arena Castelão. O Alvinegro é o atual nono colocado no torneio, com oito pontos em seis rodadas.