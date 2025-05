Depois de muita espera do torcedor, a CBF conseguiu achar datas em meio ao agitado calendário do futebol brasileiro para encaixar os jogos que faltavam do grupo B da Copa do Nordeste. Bahia e Confiança ainda devem duas partidas e se enfrentam no início de junho, enquanto as outras equipes têm só um jogo a fazer. Vale lembrar que os times do grupo A já completaram a fase de grupos no final de março.

Bola da Copa do Nordeste na Arena Fonte Nova (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

Bahia e Confiança fazem jogo atrasado da 5ª rodada às 19h do dia 4 de junho (horário de Brasília), uma quarta-feira, no Batistão, em Aracaju. A sétima e última rodada do grupo B ficou marcada para o sábado seguinte, dia 7, às 17h30 (de Brasília). Como é o compromisso final das equipes pela fase de grupos, as partidas acontecem simultâneamente. Confira abaixo a tabela detalhada da Copa do Nordeste:

5ª rodada (jogo atrasado):

Confiança x Bahia (04/06) - Batistão, Aracaju;

7ª rodada (todos os jogos às 17h30 do dia 07/06):