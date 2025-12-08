CBF premia destaques do Brasileirão 2025; veja vencedores
Arrascaeta foi eleito o craque da competição no masculino, enquanto Gabi Zanotti levou no feminino
Nesta segunda-feira (8), em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) promoveu o Prêmio Brasileirão 2025. O evento voltou ser realizado após três edições da competição para parabenizar os destaques do ano na temporada do futebol brasileiro, que teve o Flamengo como o grande campeão do ano. Arrascaeta, do Rubro-Negro, foi eleito o craque da competição no masculino, e Gabi Zanotti, do Corinthians, ganhou no feminino. Veja abaixo todos os vencedores:
Torcedores do Flamengo reprovam decisão do Prêmio do Brasileirão: 'Tiraram mesmo'
Para torcedores, Cruzeiro teve Brasileirão ótimo; Kaio Jorge foi o maior destaque
Brasileirão: Arrascaeta, do Flamengo, vence prêmio Bola de Ouro
➡️ Flamengo envia à CBF proposta de padronização dos gramados no país
➡️ Leila Pereira rebate críticas do Flamengo sobre gramado e ironiza
A cerimônia foi realizada no Roxy Dinner Show, em Copacabana, e contou com apresentações de Juliana Paes e Marcelo Adnet. A CBF premiou destaques da última temporada tanto no masculino quanto no feminino.
O Campeonato Brasileiro terminou no último domingo (7) com o Flamengo tendo conquistado mais um título para a sua gigantesca história. Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol, Fluminense, Botafogo e Bahia foram os outros times classificados para a Libertadores. Na parte inferior da tabela, Fortaleza, Ceará, Juventude e Sport foram rebaixados para a Série B de 2026.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Premiados pela CBF após o Brasileirão
Craque — Masculino: Arrascaeta (Flamengo) / Feminino: Gabi Zanotti (Corinthians)
Revelação — Masculino: Rayan (Vasco) / Feminino: Johnson (Corinthians).
Artilheiro — Masculino: Kaio Jorge (Cruzeiro) / Feminino: Amanda Gutierrez (Palmeiras).
Gol mais bonito — Masculino: Pedro (Flamengo) / Feminino: Érika (Corinthians).
Melhor técnico — Masculino: Rafael Guanaes (Mirassol) / Feminino: Jonas Urias (Cruzeiro).
Melhor goleiro — Masculino: Rossi / Feminino: Nicole (Corinthians).
Melhores laterais — Masculino: Paulo Henrique (Vasco) e Reinaldo (Mirassol) / Feminino: Isabella e Gisseli (Cruzeiro).
Melhores zagueiros — Masculino: Fabrício Bruno (Cruzeiro) e Léo Pereira (Flamengo) / Feminino: Isa Haas (Cruzeiro) e Mariza (Corinthians).
Melhores volantes — Masculino: Jorginho (Flamengo) e Lucas Romero (Cruzeiro) / Feminino: Brena (Palmeiras) e Lorena Bedoya (Cruzeiro).
Melhores meias — Masculino: Arrascaeta (Flamengo) e Matheus Pereira (Cruzeiro) / Feminino: Gabi Zanotti (Corinthians) e Duda Sampaio (Corinthians).
Melhores atacantes — Masculino: Vitor Roque (Palmeiras) e Kaio Jorge (Cruzeiro) / Feminino: Amanda Gutierrez (Palmeiras) e Letícia (Cruzeiro).
Times ideais de 2025
Masculino: Rossi, Paulo Henrique, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Reinaldo; Lucas Romero, Jorginho, Matheus Pereira e Arrascaeta; Vitor Roque e Kaio Jorge. Técnico Rafael Guanaes.
Feminino: Nicole, Isabella, Gisseli, Isa Haas e Mariza; Brena, Lorena Bedoya, Gabi Zanotti e Duda Sampaio; Amanda Gutierrez e Letícia. Técnico: Jonas Urias.
Tudo sobre
