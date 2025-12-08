CBF premia destaques do Brasileirão 2025; veja vencedores

Nesta segunda-feira (8), em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) promoveu o Prêmio Brasileirão 2025. O evento voltou ser realizado após três edições da competição para parabenizar os destaques do ano na temporada do futebol brasileiro, que teve o Flamengo como o grande campeão do ano. Arrascaeta, do Rubro-Negro, foi eleito o craque da competição no masculino, e Gabi Zanotti, do Corinthians, ganhou no feminino. Veja abaixo todos os vencedores:

Bap, presidente do Flamengo, foi quem levantou o troféu do enea (Foto: Staff Images/CBF)

A cerimônia foi realizada no Roxy Dinner Show, em Copacabana, e contou com apresentações de Juliana Paes e Marcelo Adnet. A CBF premiou destaques da última temporada tanto no masculino quanto no feminino.

O Campeonato Brasileiro terminou no último domingo (7) com o Flamengo tendo conquistado mais um título para a sua gigantesca história. Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol, Fluminense, Botafogo e Bahia foram os outros times classificados para a Libertadores. Na parte inferior da tabela, Fortaleza, Ceará, Juventude e Sport foram rebaixados para a Série B de 2026.

Premiados pela CBF após o Brasileirão

Craque — Masculino: Arrascaeta (Flamengo) / Feminino: Gabi Zanotti (Corinthians)

Revelação — Masculino: Rayan (Vasco) / Feminino: Johnson (Corinthians).

Artilheiro — Masculino: Kaio Jorge (Cruzeiro) / Feminino: Amanda Gutierrez (Palmeiras).

Gol mais bonito — Masculino: Pedro (Flamengo) / Feminino: Érika (Corinthians).

Melhor técnico — Masculino: Rafael Guanaes (Mirassol) / Feminino: Jonas Urias (Cruzeiro).

Melhor goleiro — Masculino: Rossi / Feminino: Nicole (Corinthians).

Melhores laterais — Masculino: Paulo Henrique (Vasco) e Reinaldo (Mirassol) / Feminino: Isabella e Gisseli (Cruzeiro).

Melhores zagueiros — Masculino: Fabrício Bruno (Cruzeiro) e Léo Pereira (Flamengo) / Feminino: Isa Haas (Cruzeiro) e Mariza (Corinthians).

Melhores volantes — Masculino: Jorginho (Flamengo) e Lucas Romero (Cruzeiro) / Feminino: Brena (Palmeiras) e Lorena Bedoya (Cruzeiro).

Melhores meias — Masculino: Arrascaeta (Flamengo) e Matheus Pereira (Cruzeiro) / Feminino: Gabi Zanotti (Corinthians) e Duda Sampaio (Corinthians).

Melhores atacantes — Masculino: Vitor Roque (Palmeiras) e Kaio Jorge (Cruzeiro) / Feminino: Amanda Gutierrez (Palmeiras) e Letícia (Cruzeiro).

Times ideais de 2025

Masculino: Rossi, Paulo Henrique, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Reinaldo; Lucas Romero, Jorginho, Matheus Pereira e Arrascaeta; Vitor Roque e Kaio Jorge. Técnico Rafael Guanaes.

Feminino: Nicole, Isabella, Gisseli, Isa Haas e Mariza; Brena, Lorena Bedoya, Gabi Zanotti e Duda Sampaio; Amanda Gutierrez e Letícia. Técnico: Jonas Urias.