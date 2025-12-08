Leila Pereira rebate críticas do Flamengo sobre gramado e ironiza: 'Quando tiver estádio'

A rivalidade entre Palmeiras e Flamengo, que antes se limitava aos confrontos dentro das quatro linhas, vem se estendendo cada vez mais para fora de campo. Na noite desta segunda-feira, a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, alfinetou o clube carioca após o Flamengo encaminhar à CBF uma proposta pela padronização dos gramados, que prevê o fim do sintético no Brasil, utilizado no Allianz Parque, estádio do Verdão.

— Em relação a essa discussão sobre a qualidade dos gramados do Brasil, infelizmente, é algo que vem sendo pautado pelo clubismo. O fato é que não há qualquer evidência científica de que os campos sintéticos ofereçam maior risco de lesão aos atletas. Inclusive, desde que implementou o gramado artificial no Allianz Parque, em 2020, o Palmeiras é um dos clubes da Série A com menor número de jogadores lesionados. Portanto, as alegações feitas pela atual gestão do Flamengo não passam de fake news — disparou Leila.

Flamengo envia à CBF proposta de padronização dos gramados no país

No documento, o clube da Gávea enviou sugestões para melhoria técnica das arenas do Brasil e criticou a utilização de gramado sintético na elite do Campeonato Brasileiro.

— O Flamengo entende que os gramados artificiais não oferecem condições adequadas para um futebol de alto rendimento. Nas principais ligas europeias, esse tipo de superfície é proibido, e também não é utilizado nas principais ligas sul-americanas (Argentina, Uruguai e Colômbia). Não há nenhum país que já tenha conquistado uma Copa do Mundo que aceite gramados de plástico, só o Brasil. Em levantamento realizado pelo Clube, não foi identificado nenhum jogo de primeira divisão nessas ligas, na temporada 2025, disputado em gramado artificial — escreveu o clube no documento entregue à CBF.

Leila, que já teve embates com o Flamengo neste ano à respeito da divisão de cotas para os clubes da LIBRA, voltou a usar o termo "fake news" para criticar as propostas enviadas pelo Flamengo.

— Se a atual gestão do Flamengo, comandada pelo presidente Bap, estivesse realmente preocupada com a qualidade dos gramados do Brasil, o campo do Maracanã não seria tão ruim quanto é. Aliás, o Flamengo, no dia em que tiver um estádio próprio, pode instalar nele o tipo de gramado que quiser. O Palmeiras tem estádio próprio e optou por colocar um gramado artificial. Eu também tenho um estádio, a Arena Crefisa Barueri, e decidi pela implementação do piso sintético. O mais importante é respeitarmos as regras da FIFA e a integridade física dos atletas, sem clubismo e sem fake news — respondeu.

O tema do gramado sintético chegou a ser levado para o debate sobre a implantação do Fair Play Financeiro no Brasil. A proposta, porém, não avançou, já que o grupo de trabalho considerou que o tema não fazia parte do escopo do projeto que serve para garantir a saúde financeira dos clubes brasileiros.

Confira abaixo a nota da presidente do Palmeiras, Leila Pereira:

"Antes de mais nada, eu fico contente que a atual gestão do Flamengo demonstre, enfim, algum interesse em contribuir com a melhora do futebol brasileiro. Durante este ano, eu participei de vários debates com presidentes de outros grandes clubes, nos âmbitos da CBF e da LIBRA, e o Flamengo sempre se omitiu. Portanto, é até louvável que o Flamengo apresente uma proposta supostamente em benefício do futebol brasileiro, e não somente em benefício dele próprio.

