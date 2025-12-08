menu hamburguer
Torcedores do Flamengo reprovam decisão do Prêmio do Brasileirão: 'Tiraram mesmo'

Premiação da CBF não deu destaque para Filipe Luís

Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 08/12/2025
21:36
Torcida Flamengo - Festa do título da Libertadores
imagem cameraTorcida Flamengo comemorando na festa do título da Libertadores 2025 (Foto: Pablo Porciuncula/AFP)
CBF (Confederação Brasileira de Futebol) promove o Prêmio Brasileirão 2025, nesta segunda-feira (8), em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Na ocasião, o técnico Rafael Guanaes venceu o prêmio de melhor treinador do campeonato nacional. A decisão revoltou torcedores do Flamengo, que reclamaram da não premiação a Filipe Luís.

A mobilização nas redes sociais foi diversa. Grande parte da torcida do clube carioca questionou o prêmio. Rafael Guanaes foi destaque do Brasileirão ao conseguir fazer o Mirassol terminar na 4ª colocação do campeonato.

Ao reclamarem da premiação, torcedores do Flamengo destacaram que o prêmio deveria ter sido entregue a Filipe Luís, pois ele foi o campeão do torneio. Veja a repercussão do caso abaixo:

