Para torcedores, Cruzeiro teve Brasileirão ótimo; Kaio Jorge foi o maior destaque
Destaque do Cruzeiro, Kaio Jorge foi artilheiro do Campeonato Brasileiro
- Matéria
- Mais Notícias
Com o fim do Campeonato Brasileiro, os torcedores do Cruzeiro se sentiram completamente satisfeitos com o desempenho da equipe. O time liderado por Leonardo Jardim ficou na terceira posição, ou "pódio", como o comandante gosta de citar.
Em pesquisa realizada com torcedores no canal Lance! Cruzeiro no WhatsApp, 76% dos cruzeirenses opinou que o Brasileirão da equipe foi ótimo. Outros 17% acreditam que o torneio foi bom.
Nesta edição do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro ficou na terceira posição depois de muitos anos. A última vez que a equipe terminou entre os três primeiros foi em 2014, quando conquistou o torneio. Em entrevista coletiva, Leonardo Jardim destacou o feito.
– Os favoritos ficaram em primeiro e segundo, e depois ficaram duas opções, o outsider Mirassol. Quando ganhamos deles, falei que eram competitivos. Não tinham nome e as pessoas desvalorizavam. Pedi atenção na primeira coletiva no Brasileirão. Fico satisfeito com o trabalho do Mirassol. Depois o Cruzeiro, que achavam que ia brigar da décima posição para baixo. Víamos os programas de TV, sempre de décimo para baixo. Nossa equipe conseguiu um belo pódio, a melhor campanha depois de 2014. Conseguimos recuperar o orgulho cruzeirense, no futuro o Cruzeiro deve continuar no mais alto nível – comentou o técnico.
Kaio Jorge foi o maior destaque entre os jogadores do Cruzeiro no Brasileirão
Em outra pesquisa realizada pelo Lance!, 53% dos torcedores do Cruzeiro elegeram Kaio Jorge como melhor jogador da equipe na competição. Ele terminou o Campeonato Brasileiro com 21 gols em 33 partidas disputadas. Além disso, ele também deu oito assistências para seus companheiros. O camisa 19 deu 81 chutes, sendo 46 deles na direção do gol, com um xG (gols esperados) de 17.72, ou seja, foi mais certeiro do que se esperava.
Atrás dele, Matheus Pereira recebeu 22,6% dos votos dos torcedores celestes. O meio-campista marcou sete gols e deu sete assistências. O camisa 10 teve 80% de precisão em seus passes, acertando 1024, além de ter driblado os adversários em 32 oportunidades.
No setor defensivo, Fabrício Bruno e Cássio também tiveram destaque, com ligeira vantagem para o goleiro, que recebeu 12% dos votos, contra 11,3% do zagueiro.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias