Mercado mira jogadores do Palmeiras, e Abel admite saídas

Com a iminente abertura da janela de transferências, alguns jogadores do Palmeiras entraram no radar de clubes do futebol brasileiro. Entre os nomes, aparecem o meio-campista Raphael Veiga, o zagueiro Murilo e o goleiro Weverton.

continua após a publicidade

+ Palmeiras e clubes da Série A rebatem críticas do Flamengo ao sintético: 'Distorcem a realidade'l

Veiga é alvo de interesse do Grêmio, que busca jogadores experientes para a reformulação do elenco em 2026. Em temporada de oscilação, o meia conviveu com lesões e alternou entre a equipe titular e o banco de reservas. Após período afastado para recuperação física, no entanto, retomou espaço na equipe e foi titular na decisão da Libertadores contra o Flamengo.

A comissão técnica ainda vê Rapahel Veiga como um dos pilares do atual elenco, além de uma liderança "silenciosa" nos bastidores, fato citado pelo próprio técnico Abel Ferreira. Assim, a diretoria não possui interesse em negociar o jogador, que possui contrato até dezembro de 2027.

continua após a publicidade

Outro jogador na mira do Grêmio é Weverton. Aos 37 anos, o goleiro perdeu a titularidade para Carlos Miguel após lesionar a mão e não esteve à disposição na reta final da temporada, incluindo as fases finais do Brasileirão e Copa Libertadores.

Assim como o meia, Weverton é tratado como uma das principais lideranças do grupo, e o Palmeiras não demonstra interesse em negociar o atleta. Mesmo sem atuar nas partidas finais da temporada por causa do problema na mão, ele, diferente dos demais lesionados, recebeu liberação para férias.

continua após a publicidade

Uma mudança de cenário, porém, pode ocorrer caso o jogador opte por encerrar sua trajetória no clube antes do término do vínculo, que termina no fim de 2026. Neste ano, o Palmeiras viu os laterais Marcos Rocha e Mayke solicitarem saída já na reta final de contrato, e o clube acertou liberação amigável nos bastidores para ambos.

Por fim, Murilo entrou no radar do Cruzeiro, apesar de o clube mineiro manter as atenções voltadas para a semifinal da Copa do Brasil. O zagueiro chegou a perder a titularidade para Fuchs em alguns momentos da temporada, mas a carência no setor é um dos principais motivos para o Palmeiras não demonstrar interesse em uma saída em janeiro.

O setor defensivo, inclusive, é um dos principais focos de atenção da diretoria na janela de transferências. A tendência é que reforços cheguem à Academia de Futebol, enquanto uma negociação envolvendo Micael, fora dos planos, deve avançar.

Micael na semifinal do Paulista contra o São Paulo. Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Mesmo em uma temporada sem títulos, a primeira desde que Abel Ferreira assumiu o comando, o Palmeiras não planeja nova reformulação e não demonstra intenção de se desfazer de pilares do elenco, como ocorreu em 2024. A ideia é promover ajustes pontuais no grupo.

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Abel Ferreira admite saídas no elenco do Palmeiras

Em entrevista ao canal oficial do Palmeiras após anuncio de renovação contratual até dezembro de 2027, Abel Ferreira pediu paciência com alguns dos jogadores contratados recentemente pelo clube. Por outro lado, admitiu que algumas peças que não se adaptaram serão "trocadas".

Entre elas, aparecem o zagueiro Micael, que terminou o ano como quinta opção no setor defensivo, atrás até do jovem Benedetti, e o volante Aníbal Moreno, alvo de clubes argentinos. Outro nome que pode deixar o clube em caso de proposta considerada vantajosa é o uruguaio Emiliano Martínez.

- Temos que acreditar nesses jogadores, outros temos que trocar por que não se adaptaram. Essa é a minha função - afirmou Abel Ferreira, em entrevista à TV Palmeiras.

Os atacantes Facundo Torres e Ramón Sosa, apesar de reservas, têm permanência garantida para 2026.