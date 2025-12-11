Gaston Ávila na mira do São Paulo? Entenda a situação do jogador

O São Paulo monitora a situação do zagueiro Gastón Ávila, atualmente emprestado ao Fortaleza pelo Ajax. O Lance! apurou que o interesse do clube paulista seria por um empréstimo.

De acordo com informações repassadas à reportagem, o Fortaleza avaliava a possibilidade de manter o defensor para 2026, caso fosse do desejo do jogador. No entanto, o valor estimado para uma compra, próximo de 20 milhões de reais, é considerado inviável neste momento. Para o São Paulo, uma negociação definitiva também está fora da realidade financeira, o que faz do empréstimo a alternativa mais plausível.

Até agora, não houve proposta oficial ou tratativa concreta, e o Fortaleza também não recebeu qualquer sinalização formal. Pelo lado do Ajax, há disposição para liberar Ávila em um novo empréstimo. A tendência é que as conversas avancem nas próximas semanas.

Jogador entrou no radar do São Paulo pensando em 2026 (Foto: Reprodução/ Instagram)

São Paulo tem padrão definido para reforços em 2026

O São Paulo definiu um plano para a vinda de reforços em 2026. Sem poder gastar muito ou lidar com folhas salariais além da realidade do clube, é esperado que duas ou três peças pontuais cheguem ao time. A intenção é que sejam atletas jovens e em moldes parecidos com o de Marcos Antonio no último ano - empréstimos com opções de compra.

Pensando em 2026, uma das ideias é ter de cinco a seis jogadores de Cotia integrados entre os profissionais também. O São Paulo ainda aguarda para saber se irá disputar ou não a Copa Libertadores ano que vem.