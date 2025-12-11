O Botafogo encaminhou a contratação do atacante uruguaio Lucas Villalba, de 24 anos, do Nacional-URU. A SAF ajustou nesta semana os termos para contar com o atleta e recebeu resposta positiva de estafe e clube uruguaio. Conforme apurou o Lance!, o vínculo será de quatro temporadas.

Na negociação, havia apenas um impasse antes de o acordo ser encaminhado. O Montevideo City Torque, antigo clube de Villalba, tinha prioridade para cobrir uma possível oferta até a última terça-feira (9), o que não aconteceu. As informações iniciais são do "ge".

Lucas Villalba e seu estafe não dificultaram a operação, com vencimentos e tempo de vínculo resolvidos rapidamente. A transação deve render cerca de 3 milhões de dólares (R$ 16,3 milhões) incluindo bônus por metas atingidas no contrato.

Lucas Villalba entrou na mira do Botafogo (Foto: Divulgação/Nacional)

Botafogo no mercado

O Botafogo já vem se planejando para 2026 desde as últimas semanas. O técnico Davide Ancelotti participa do plano traçado para o próximo ano e também deve ser confirmado para o próximo ano. Um dos primeiros anúncios deve ser o da renovação do lateral-esquerdo Marçal até o fim da próxima temporada.

A tendência é que o Alvinegro acelere as buscas tendo em vista o retorno das férias logo no começo de janeiro para disputa do Campeonato Brasileiro, que terá início no dia 28. O clube ainda aguarda o desfecho da Copa do Brasil para saber se irá direto à fase de grupos da Libertadores ou se precisará passar pelo mata-mata de prévia.