Prêmio Brasileirão volta esvaziado após quatro anos sem ser realizado

Realizado nesta segunda-feira (8) pela primeira vez em quatro anos, o Prêmio Brasileirão foi uma cerimônia esvaziada. No masculino, apenas cinco dos integrantes da seleção do campeonato — sendo um deles o treinador — foram à cerimônia.

O principal motivo das ausências foi a data escolhida para a entrega do Prêmio Brasileirão. Esta segunda-feira marca a antevéspera do jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil entre Cruzeiro e Corinthians, o que impediu a ida de atletas do Cruzeiro; e também é a antevéspera do Dérbi das Américas na Copa Intercontinental, que terá o Flamengo enfrentando o Cruz Azul, do México. Campeão nacional e principal homenageado no prêmio, o time rubro-negro está no Catar desde domingo.

Entre os atletas, estiveram presentes os vascaínos Paulo Henrique e Rayan, eleitos como melhor lateral-direito e revelação do Brasileirão; Reinaldo, do Mirassol, o melhor lateral-esquerdo; e Vitor Roque, do Palmeiras, apontado como um dos melhores atacantes. O técnico do Mirassol, Rafael Guanaes, escolhido melhor treinador, foi o outro a comparecer.

O Prêmio Brasileirão foi entregue em um cerimônia no Roxy Dinner Show, casa de eventos localizada em Copacabana, na zona sul do Rio. A cerimônia começou com atraso por causa de problemas nos voos que levaram jogadores e dirigentes que partiram de São Paulo, que registrou chuva forte no fim da tarde.

Prêmio Brasileirão - Masculino

Goleiro - Rossi (Flamengo)

Laterais: Paulo Henrique (Vasco) e Reinaldo (Mirassol)

Zagueiros: Léo Pereira (Flamengo) e Fabrício Bruno (Cruzeiro)

Meio-campistas: Jorginho (Flamengo), Lucas Romero (Cruzeiro), Arrascaeta (Flamengo) e Matheus Pereira (Cruzeiro)

Atacantes: Vitor Roque (Palmeiras) e Kaio Jorge (Cruzeiro)

Técnico: Rafael Guanaes (Mirassol)

Revelação: Rayan (Vasco)

Craque do campeonato: Arrascaeta

Prêmio Brasileirão - Feminino

Goleira: Nicole (Corinthians)

Laterais: Isabela (Cruzeiro) e Gisseli (Cruzeiro)

Zagueiras: Isa Haas (Cruzeiro) e Mariza (Corinthians)

Meio-campistas: Brena (Palmeiras), L. Bedoya (Cruzeiro), Duda (Corinthians) e Gabi Zanotti (Corinthians)

Atacantes: Amanda Gutierres (Palmeiras) e Letícia (Cruzeiro)

Técnico: Jonas Urias

Revelação: Jhonson (Corinthians)

Craque do campeonato: Gabi Zanotti