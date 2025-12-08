Prêmio Brasileirão volta esvaziado após quatro anos sem ser realizado
Cerimônia foi marcada por ausência dos principais agraciados
Realizado nesta segunda-feira (8) pela primeira vez em quatro anos, o Prêmio Brasileirão foi uma cerimônia esvaziada. No masculino, apenas cinco dos integrantes da seleção do campeonato — sendo um deles o treinador — foram à cerimônia.
O principal motivo das ausências foi a data escolhida para a entrega do Prêmio Brasileirão. Esta segunda-feira marca a antevéspera do jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil entre Cruzeiro e Corinthians, o que impediu a ida de atletas do Cruzeiro; e também é a antevéspera do Dérbi das Américas na Copa Intercontinental, que terá o Flamengo enfrentando o Cruz Azul, do México. Campeão nacional e principal homenageado no prêmio, o time rubro-negro está no Catar desde domingo.
Entre os atletas, estiveram presentes os vascaínos Paulo Henrique e Rayan, eleitos como melhor lateral-direito e revelação do Brasileirão; Reinaldo, do Mirassol, o melhor lateral-esquerdo; e Vitor Roque, do Palmeiras, apontado como um dos melhores atacantes. O técnico do Mirassol, Rafael Guanaes, escolhido melhor treinador, foi o outro a comparecer.
O Prêmio Brasileirão foi entregue em um cerimônia no Roxy Dinner Show, casa de eventos localizada em Copacabana, na zona sul do Rio. A cerimônia começou com atraso por causa de problemas nos voos que levaram jogadores e dirigentes que partiram de São Paulo, que registrou chuva forte no fim da tarde.
Prêmio Brasileirão - Masculino
Goleiro - Rossi (Flamengo)
Laterais: Paulo Henrique (Vasco) e Reinaldo (Mirassol)
Zagueiros: Léo Pereira (Flamengo) e Fabrício Bruno (Cruzeiro)
Meio-campistas: Jorginho (Flamengo), Lucas Romero (Cruzeiro), Arrascaeta (Flamengo) e Matheus Pereira (Cruzeiro)
Atacantes: Vitor Roque (Palmeiras) e Kaio Jorge (Cruzeiro)
Técnico: Rafael Guanaes (Mirassol)
Revelação: Rayan (Vasco)
Craque do campeonato: Arrascaeta
Prêmio Brasileirão - Feminino
Goleira: Nicole (Corinthians)
Laterais: Isabela (Cruzeiro) e Gisseli (Cruzeiro)
Zagueiras: Isa Haas (Cruzeiro) e Mariza (Corinthians)
Meio-campistas: Brena (Palmeiras), L. Bedoya (Cruzeiro), Duda (Corinthians) e Gabi Zanotti (Corinthians)
Atacantes: Amanda Gutierres (Palmeiras) e Letícia (Cruzeiro)
Técnico: Jonas Urias
Revelação: Jhonson (Corinthians)
Craque do campeonato: Gabi Zanotti
