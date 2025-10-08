CBF é autorizada pela Fifa a divulgar áudio do VAR de São Paulo x Palmeiras

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) recebeu nesta quarta-feira (8) autorização da Fifa para divulgar áudios e vídeos de decisões da arbitragem em lances que não passaram por revisão na cabine do VAR. A medida acontece após pedido do São Paulo, que solicitou o conteúdo após a derrota por 3 a 2 para o Palmeiras no último domingo (5).

Segundo a CBF, os materiais serão disponibilizados em até 24 horas após o término das partidas, seguindo diretrizes técnicas e operacionais estabelecidas junto à Fifa. A entidade já publicava áudios e vídeos de todos os lances com revisão formal no monitor. A decisão é inédita entre federações nacionais, permite à entidade divulgar também as comunicações internas em jogadas sem revisão protocolar.

Em contato com o Lance!, a entidade explicou que o prazo foi estipulado por ela para processo ser mais rápido, e o ideal é que o conteúdo seja publicado antes do horário limite. Contudo, não há regra que proíba a divulgação após as 24 horas. Assim, apesar de não ter confirmado que fará, a Confederação pode divulgar os áudios e vídeos da cabine do VAR no clássico entre São Paulo e Palmeiras.

O presidente da CBF, Samir Xaud, afirmou que a ampliação da divulgação dos áudios faz parte de um conjunto de ações voltadas à modernização da arbitragem e à reestruturação do futebol brasileiro.

— Desde o início da nossa gestão estamos atuando em problemas estruturais do futebol brasileiro, mexendo em questões que havia décadas demandavam mudanças. Já anunciamos o novo calendário do futebol masculino, estamos finalizando o do feminino e no mês que vem vamos divulgar as regras do fair play financeiro. A arbitragem está entre essas prioridades. Ampliamos agora a divulgação dos áudios, em nome da transparência. Vamos anunciar outras melhorias nas próximas semanas, integrando um plano de ação que já vem sendo elaborado desde que assumimos a CBF — declarou Xaud.

O presidente da Comissão de Arbitragem, Rodrigo Cintra, explicou que a entidade consultou a FIFA antes de implementar a medida.

— Sempre consultamos a Fifa em questões que fogem à rotina: regras, resoluções, protocolos ou determinações da própria Ifab/Fifa. Nessa consulta argumentamos que apresentar as checagens de grande impacto, mesmo sem ida do árbitro à cabine, reforçaria a integridade de nossas competições. Recebemos a liberação, para fins de instrução e transparência — afirmou Cintra.

A nova regra passa a valer imediatamente e amplia o material divulgado pela CBF após cada rodada das competições nacionais.

Polêmicas no Choque-Rei e pedido do São Paulo

Na terça-feira (7), o São Paulo enviou um ofício para a CBF pedindo a liberação dos áudios do VAR referentes à arbitragem do jogo. A informação foi confirmada pelo Lance!. Rui Costa, diretor executivo do Tricolor, fez uma reunião com membros da comissão de arbitragem da CBF e os áudios foram apresentados, porém, o desejo do São Paulo é que sejam divulgados publicamente.

Cinco lances foram analisados pelo São Paulo, mas dois em específico chamam mais atenção. O pênalti não marcado em cima de Gonzalo Tapia, após ser derrubado por Allan, e um cartão vermelho que não foi dado para Andreas Pereira após uma entrada dura em Marcos Antônio.

