O São Paulo enviou um novo ofício para a CBF pedindo a liberação dos áudios do VAR referentes à arbitragem do clássico contra o Palmeiras, que aconteceu no domingo (5). A informação foi confirmada pelo Lance!.

Rui Costa, da diretoria do Tricolor, se reuniu na segunda-feira (6) para discutir estas questões. Os áudios foram mostrados, mas o São Paulo ainda exige a divulgação de forma pública.

Ao todo, cinco lances foram interpretados pelo São Paulo como problemáticos sob o ponto de vista da arbitragem. Dois destes entraram mais ainda em discussão: o pênalti não marcado em cima de Gonzalo Tapia, após ser derrubado por Allan, e um cartão vermelho que não foi dado para Andreas Pereira após uma entrada dura em Marcos Antonio.

De acordo com protocolos, os áudios só são divulgados se o árbitro em campo consulta a cabine durante o jogo. Isso não foi o procedimento adotado por Ramon Abatti Abel em campo.

Porém, o que é indicado pela CBF é que o VAR não recomendou essa revisão. E por conta disso, seria necessário um pedido para a Fifa.

São Paulo e Palmeiras tiveram problemas de arbitragem no confronto (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

O que o São Paulo pode fazer?

O clube pode, por direito, solicitar a análise dos áudios do VAR com a abertura de um Fórum Permanente, mas mesmo assim, a divulgação fica restrita. O São Paulo teria interesse em ter estes áudios divulgados publicamente, e não somente internamente.

Além das reclamações e notas que foram divulgadas publicamente, o São Paulo também emitiu um ofício para a CBF questionando as decisões. Ainda na noite de domingo (5), Ramon Abatti Abel e Ilbert Estevam da Silva passarão por um treinamento de interpretação de regras. A CBF entende que existiram equívocos de interpretação.