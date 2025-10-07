Fifa será consultada em caso envolvendo arbitragem, CBF e São Paulo; entenda

A Fifa entrará na história envolvendo CBF, São Paulo e as polêmicas de arbitragem que aconteceram no clássico contra o Palmeiras neste domingo, dia 5.

continua após a publicidade

O São Paulo enviou um novo ofício para a CBF pedindo a liberação dos áudios do VAR referentes à arbitragem do clássico contra o Palmeiras, que aconteceu no domingo (5). A informação foi confirmada pelo Lance!. Rui Costa, diretor executivo do Tricolor, fez uma reunião com membros da comissão de arbitragem da CBF e os áudios foram apresentados, porém, o desejo é que sejam divulgados publicamente.

Cinco lances foram analisados pelo São Paulo, mas dois em específico chamam mais atenção. O pênalti não marcado em cima de Gonzalo Tapia, após ser derrubado por Allan, e um cartão vermelho que não foi dado para Andreas Pereira após uma entrada dura em Marcos Antonio.

continua após a publicidade

De acordo com protocolos, os áudios só são divulgados se o árbitro em campo consulta a cabine durante o jogo. Isso não foi o procedimento adotado por Ramon Abatti Abel em campo. E com isso, a CBF não divulga. Neste ponto, a Fifa pode entrar.

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Pênalti não marcado para o São Paulo (Foto: Reprodução/Premiere)

Entenda como a Fifa entrou na história

A CBF terá que ir à Fifa para solicitar uma autorização para divulgar estes áudios, justamente pela "quebra de protocolo". Existem países que não tem esta regra, sendo algo estabelecido pela entidade de cada vez, mas a burocracia, por sua vez, surge.

continua após a publicidade

➡️Por que a CBF não irá divulgar os áudios do VAR mesmo com reclamação do São Paulo

O São Paulo já havia sinalizado que existiria um ofício assim logo após o jogo. O Tricolor entende que a história ainda não está encerrada e quer ter o direito desta divulgação.