menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsPalmeiras

Ramon Abatti Abel favorece o Palmeiras? Veja os números do árbitro em jogos do Verdão

Árbitro de partida polêmica entre São Paulo x Palmeiras já apitou 17 partidas do time alviverde; veja os dados

IMG_8464-aspect-ratio-1024-1024
Rafaela Cardoso
São Paulo (SP)
Dia 07/10/2025
15:00
Atualizado há 2 minutos
Ramon Abatti Abel
imagem cameraFoto: Marcello Zambrana/AGIF
  • Matéria
  • Mais Notícias

Desde o último domingo (5) quando São Paulo x Palmeiras se enfrentaram no Morumbis, pelo Campeonato Brasileiro, quase não se fala em outra coisa quando o assunto é futebol. Isso porque o clássico foi marcado por uma vitória épica alviverde, que perdia por 2 a 0 e venceu por 3 a 2, mas também por reclamações dos dois times, principalmente o Tricolor, sobre possíveis erros da arbitragem, liderada por Ramon Abatti Abel.

continua após a publicidade

➡️ Com seis baixas no ataque, Abel precisará se reinventar para escalar Palmeiras contra o Juventude

O São Paulo fez duras críticas ao árbitro Ramon Abatti Abel sobre um possível favorecimento ao Palmeiras, principalmente em razão do possível pênalti de Allan em Tapia quando o Tricolor vencia a partida por 2 a 0. Além disso, questionou o motivo de a arbitragem não ter expulsado Andreas Pereira em lance com Marcos Antônio.

O Verdão, por sua vez, falou sobre lances e decisões que também foram desfavoráveis ao próprio clube, como a não expulsão de Bobadilla que já tinha um cartão amarelo.

continua após a publicidade

No entanto, o Palmeiras não tem um retrospecto positivo com este árbitro apitando suas partidas. Até aqui, Ramon Abatti Abel apitou 17 jogos do time, sendo cinco vitórias, cinco derrotas e sete empates, o que resulta em um aproveitamento de 43%. Nestes duelos, o Verdão marcou 19 gols e sofreu 18, segundo levantamento do Sofascore.

➡️ Palmeiras tem sete baixas confirmadas contra o Juventude pelo Brasileirão; veja lista

Confira os jogos do Palmeiras em que Ramon Abatti apitou:

  • SAO 2-3 PAL - Brasileirão 2025
  • COR 1-1 PAL - Brasileirão 2025
  • FLU 1-2 PAL - Brasileirão 2025
  • PAL 0-2 FLA - Brasileirão 2025
  • PAL 0-0 BOT - Brasileirão 2025
  • PAL 0-1 FLU - Brasileirão 2024
  • PAL 2-2 FOR - Brasileirão 2024
  • PAL 2-0 VAS - Brasileirão 2024
  • FLU 2-1 PAL - Brasileirão 2023
  • PAL 1-1 FLA - Brasileirão 2023
  • TOM 1-1 PAL - Copa do Brasil 2023
  • PAL 1-1 FLA - Brasileirão 2022
  • PAL 4-2 ATL-GO - Brasileirão 2022
  • FOR 1-0 PAL - Brasileirão 2021
  • BAH 0-0 PAL - Brasileirão 2021
  • CRB 0-1 PAL - Copa do Brasil 2021
  • COR 1-0 PAL - Brasileirão 2020

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Foto: Marcello Zambrana/AGIF
Foto: Marcello Zambrana/AGIF

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias