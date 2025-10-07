Ramon Abatti Abel favorece o Palmeiras? Veja os números do árbitro em jogos do Verdão
Árbitro de partida polêmica entre São Paulo x Palmeiras já apitou 17 partidas do time alviverde; veja os dados
Desde o último domingo (5) quando São Paulo x Palmeiras se enfrentaram no Morumbis, pelo Campeonato Brasileiro, quase não se fala em outra coisa quando o assunto é futebol. Isso porque o clássico foi marcado por uma vitória épica alviverde, que perdia por 2 a 0 e venceu por 3 a 2, mas também por reclamações dos dois times, principalmente o Tricolor, sobre possíveis erros da arbitragem, liderada por Ramon Abatti Abel.
O São Paulo fez duras críticas ao árbitro Ramon Abatti Abel sobre um possível favorecimento ao Palmeiras, principalmente em razão do possível pênalti de Allan em Tapia quando o Tricolor vencia a partida por 2 a 0. Além disso, questionou o motivo de a arbitragem não ter expulsado Andreas Pereira em lance com Marcos Antônio.
O Verdão, por sua vez, falou sobre lances e decisões que também foram desfavoráveis ao próprio clube, como a não expulsão de Bobadilla que já tinha um cartão amarelo.
No entanto, o Palmeiras não tem um retrospecto positivo com este árbitro apitando suas partidas. Até aqui, Ramon Abatti Abel apitou 17 jogos do time, sendo cinco vitórias, cinco derrotas e sete empates, o que resulta em um aproveitamento de 43%. Nestes duelos, o Verdão marcou 19 gols e sofreu 18, segundo levantamento do Sofascore.
Confira os jogos do Palmeiras em que Ramon Abatti apitou:
- SAO 2-3 PAL - Brasileirão 2025
- COR 1-1 PAL - Brasileirão 2025
- FLU 1-2 PAL - Brasileirão 2025
- PAL 0-2 FLA - Brasileirão 2025
- PAL 0-0 BOT - Brasileirão 2025
- PAL 0-1 FLU - Brasileirão 2024
- PAL 2-2 FOR - Brasileirão 2024
- PAL 2-0 VAS - Brasileirão 2024
- FLU 2-1 PAL - Brasileirão 2023
- PAL 1-1 FLA - Brasileirão 2023
- TOM 1-1 PAL - Copa do Brasil 2023
- PAL 1-1 FLA - Brasileirão 2022
- PAL 4-2 ATL-GO - Brasileirão 2022
- FOR 1-0 PAL - Brasileirão 2021
- BAH 0-0 PAL - Brasileirão 2021
- CRB 0-1 PAL - Copa do Brasil 2021
- COR 1-0 PAL - Brasileirão 2020
