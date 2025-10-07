Ramon Abatti Abel favorece o Palmeiras? Veja os números do árbitro em jogos do Verdão

Desde o último domingo (5) quando São Paulo x Palmeiras se enfrentaram no Morumbis, pelo Campeonato Brasileiro, quase não se fala em outra coisa quando o assunto é futebol. Isso porque o clássico foi marcado por uma vitória épica alviverde, que perdia por 2 a 0 e venceu por 3 a 2, mas também por reclamações dos dois times, principalmente o Tricolor, sobre possíveis erros da arbitragem, liderada por Ramon Abatti Abel.

O São Paulo fez duras críticas ao árbitro Ramon Abatti Abel sobre um possível favorecimento ao Palmeiras, principalmente em razão do possível pênalti de Allan em Tapia quando o Tricolor vencia a partida por 2 a 0. Além disso, questionou o motivo de a arbitragem não ter expulsado Andreas Pereira em lance com Marcos Antônio.

O Verdão, por sua vez, falou sobre lances e decisões que também foram desfavoráveis ao próprio clube, como a não expulsão de Bobadilla que já tinha um cartão amarelo.

No entanto, o Palmeiras não tem um retrospecto positivo com este árbitro apitando suas partidas. Até aqui, Ramon Abatti Abel apitou 17 jogos do time, sendo cinco vitórias, cinco derrotas e sete empates, o que resulta em um aproveitamento de 43%. Nestes duelos, o Verdão marcou 19 gols e sofreu 18, segundo levantamento do Sofascore.

Confira os jogos do Palmeiras em que Ramon Abatti apitou:

SAO 2-3 PAL - Brasileirão 2025

- Brasileirão 2025 COR 1-1 PAL - Brasileirão 2025

- Brasileirão 2025 FLU 1-2 PAL - Brasileirão 2025

- Brasileirão 2025 PAL 0-2 FLA - Brasileirão 2025

0-2 FLA - Brasileirão 2025 PAL 0-0 BOT - Brasileirão 2025

0-0 BOT - Brasileirão 2025 PAL 0-1 FLU - Brasileirão 2024

0-1 FLU - Brasileirão 2024 PAL 2-2 FOR - Brasileirão 2024

2-2 FOR - Brasileirão 2024 PAL 2-0 VAS - Brasileirão 2024

2-0 VAS - Brasileirão 2024 FLU 2-1 PAL - Brasileirão 2023

- Brasileirão 2023 PAL 1-1 FLA - Brasileirão 2023

1-1 FLA - Brasileirão 2023 TOM 1-1 PAL - Copa do Brasil 2023

- Copa do Brasil 2023 PAL 1-1 FLA - Brasileirão 2022

1-1 FLA - Brasileirão 2022 PAL 4-2 ATL-GO - Brasileirão 2022

4-2 ATL-GO - Brasileirão 2022 FOR 1-0 PAL - Brasileirão 2021

- Brasileirão 2021 BAH 0-0 PAL - Brasileirão 2021

- Brasileirão 2021 CRB 0-1 PAL - Copa do Brasil 2021

- Copa do Brasil 2021 COR 1-0 PAL - Brasileirão 2020

