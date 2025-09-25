CBF divulga VAR de Vasco x Bahia; veja motivo da expulsão de Jean Lucas

A CBF divulgou os áudios da atuação do VAR na vitória do Vasco por 3 a 1 sobre o Bahia, nessa quarta-feira (24), em São Januário, em partida atrasada da 16ª rodada do Brasileirão. Um dos lances analisados pela arbitragem de vídeo resultou na expulsão do volante Jean Lucas ainda no primeiro tempo. Todos os gols do Gigante da Colina aconteceram depois disso.

continua após a publicidade

➡️Arbitragem errou em 1 de cada 5 lances polêmicos no 1º turno do Brasileirão

O cartão vermelho para o jogador do time baiano aconteceu em disputa com Barros. No áudio divulgado pela CBF, é possível ouvir o próprio árbitro principal, João Vitor Gobi, alertar a cabine sobre um contato “totalmente imprudente”. E a análise do árbitro de vídeo é semelhante.

— Para mim, ele (Jean Lucas) faz um movimento de braço que não precisa. Pega claramente no rosto do atleta — narra Gilberto Rodrigues Castro Júnior, que comandava o VAR.

continua após a publicidade

— O jogador atinge o rosto do adversário com o cotovelo, num movimento adicional e deliberado.

Após analisar o vídeo por diferentes ângulos, João Vitor Gobi se decide pela expulsão do jogador do Bahia.

— O jogador número 6 vai disputar a bola, aí, com o cotovelo, uma parte dura, ele atinge uma parte de cima, que é o rosto do adversário, com uma intensidade alta. Por esse motivo, volto a decisão: tiro livre direto, cartão vermelho para o número 6, por jogo bruto grave, com o cotovelo atingindo o rosto.

VAR recomenda expulsão de outro jogador do Bahia, mas juiz mantém decisão

Além de Jean Lucas, outro jogador do Bahia quase acabou expulso diante do Vasco. O atacante Sanabria atingiu o pé de Puma Rodriguez com a sola, e Gilberto Rodrigues Castro Júnior recomendou a revisão.

continua após a publicidade

— Ele (Sanabria) vem por cima, ele não atinge a bola, atinge com a trava da chuteira, o peso está todo lá — considerada Gilberto.

— O atleta vem com a perna em riste e atinge por cima. Ele não disputa a bola. Ele atinge com intensidade alta a perna do adversário.

Mas, ao rever o lance no vídeo à beira do campo, João Vitor Gobi mantém a decisão de mostrar apenas o cartão amarelo.

— Para mim, tem um contato com a sola do pé. É um contato, para mim, com intensidade média. É pé com pé, não pega contato pleno na canela. Vou voltar com tiro direto e cartão amarelo.